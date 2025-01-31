Астрономы впервые обнаружили то, что объединяет молодые звезды и огромные черные дыры (фото)

Исследователи впервые получили надежное доказательство существования общего механизма, который объясняет процессы в совершенно разных астрономических объектах.

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На первый взгляд может показаться, что у молодых звезд и сверхмассивных черных дыр очень мало общего. Но на самом деле и те, и другие выпускают релятивистские струи. Теперь ученые впервые обнаружили доказательство того, что спиральные магнитные поля могут объяснить процессы, связанные с молодыми звездами и сверхмассивными черными дырами. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Новорожденные звезды или протозвезды – это объекты, которые не набрали достаточно массы, чтобы запустить в ядре термоядерный синтез и превратиться в обычную звезду. С другой стороны, масса сверхмассивных черных дыр, которая эквивалента миллионам и миллиардам масс Солнца, втиснута в пространство шириной не более нескольких миллиардов километров. Для контекста, ширина Солнечной системы оценивается примерно в 30 триллионов километров.

Но у протозвезд и сверхмассивных черных дыр есть по крайней мере одна общая черта. Эти объекты выпускают в космос высокоскоростные релятивистские струи со своих полюсов и при этом набирают массу для роста.

Новорожденные звезды или протозвезды – это объекты, которые не набрали достаточно массы, чтобы запустить в ядре термоядерный синтез и превратиться в обычную звезду Фото: NASA

Авторы исследования считают, что механизм создания этих струй может быть одинаковым для двух совершенно разных астрономических объектов. Ученые пришли к такому выводу, когда обнаружили спиральное магнитное поле внутри струи протозвезды HH 80-81. Эта протозвезда находится на расстоянии примерно 5500 световых лет от нас.

Ученые выяснили, что спиральные магнитные поля в струях протозвезды похожи не, которые обнаружены в струях сверхмассивных черных дыр. Таким образом исследователи впервые получили надежное доказательство существования общего механизма, который объясняет процессы в совершенно разных астрономических объектах.

Масса сверхмассивных черных дыр, которая эквивалента миллионам и миллиардам масс Солнца, втиснута в пространство шириной не более нескольких миллиардов километров Фото: New Atlas

Хотя ученые предполагали, что такой общий механизм существует, у них еще не было убедительных доказательств, подтверждающих это. Эти доказательства было сложно получить, ведь струи протозвезд в основном выпускают тепловое излучение. Это затрудняет обнаружение структуры магнитного поля.

Теперь же с помощью радиотелескопа Very Large Array ученым удалось увидеть трехмерную структуру магнитного поля релятивистской струи протозвезды. Анализ данных позволил ученым скорректировать вращение поляризации света при прохождении через намагниченную плазму и таким образом была обнаружена настоящая ориентация магнитного поля струи HH 80-81.

Ученые считают, что спиральные магнитные поля являются универсальным механизмом запуска релятивистских струй.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили очень странную радиогалактику размером в 3 млн световых лет, черная дыра которой выпускает две релятивистских струи. Но свойства этой галактики пока очень сложно объяснить.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, действительно ли стекло является жидкостью и как мы можем видеть сквозь него. Возможно, вы слышали утверждение, что стекло является жидкостью. Это не совсем так.