Астрономи вперше виявили те, що об'єднує молоді зірки та величезні чорні діри (фото)

Дослідники вперше отримали надійний доказ існування спільного механізму, який пояснює процеси в абсолютно різних астрономічних об'єктах.

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На перший погляд може здатися, що у молодих зірок і надмасивних чорних дір дуже мало спільного. Але насправді і ті, й інші випускають релятивістські струмені. Тепер учені вперше виявили доказ того, що спіральні магнітні поля можуть пояснити процеси, пов'язані з молодими зірками і надмасивними чорними дірами. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Новонароджені зірки або протозірки — це об'єкти, які не набрали достатньо маси, щоб запустити в ядрі термоядерний синтез і перетворитися на звичайну зірку. З іншого боку, маса надмасивних чорних дір, яка еквівалентна мільйонам і мільярдам мас Сонця, втиснута в простір завширшки не більше кількох мільярдів кілометрів. Для контексту, ширина Сонячної системи оцінюється приблизно в 30 трильйонів кілометрів.

Але у протозірок і надмасивних чорних дір є принаймні одна спільна риса. Ці об'єкти випускають у космос високошвидкісні релятивістські струмені зі своїх полюсів і при цьому набирають масу для зростання.

Новонароджені зірки або протозірки — це об'єкти, які не набрали достатньо маси, щоб запустити в ядрі термоядерний синтез і перетворитися на звичайну зірку Фото: NASA

Автори дослідження вважають, що механізм створення цих струменів може бути однаковим для двох абсолютно різних астрономічних об'єктів. Учені дійшли такого висновку, коли виявили спіральне магнітне поле всередині струменя протозірки HH 80-81. Ця протозірка розташована на відстані приблизно 5500 світлових років від нас.

Учені з'ясували, що спіральні магнітні поля в струменях протозірки схожі на ті, що виявлені в струменях надмасивних чорних дір. Таким чином дослідники вперше отримали надійний доказ існування спільного механізму, який пояснює процеси в абсолютно різних астрономічних об'єктах.

Маса надмасивних чорних дір, яка еквівалентна мільйонам і мільярдам мас Сонця, втиснута в простір завширшки не більше кількох мільярдів кілометрів Фото: New Atlas

Хоча вчені припускали, що такий загальний механізм існує, у них ще не було переконливих доказів, які б підтверджували це. Ці докази було складно отримати, адже струмені протозірок в основному випускають теплове випромінювання. Це ускладнює виявлення структури магнітного поля.

Тепер же за допомогою радіотелескопа Very Large Array вченим вдалося побачити тривимірну структуру магнітного поля релятивістського струменя протозірки. Аналіз даних дав змогу вченим скоригувати обертання поляризації світла під час проходження через намагнічену плазму і в такий спосіб було виявлено справжню орієнтацію магнітного поля струменя HH 80-81.

Вчені вважають, що спіральні магнітні поля є універсальним механізмом запуску релятивістських струменів.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили дуже дивну радіогалактику розміром у 3 млн світлових років, чорна діра якої випускає два релятивістські струмені. Але властивості цієї галактики поки що дуже складно пояснити.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чи дійсно скло є рідиною і як ми можемо бачити крізь нього. Можливо, ви чули твердження, що скло є рідиною. Це не зовсім так.