Происходит нечто странное: физики изучили частицы вокруг Солнца и обнаружили новые тайны

Исследование показало, что ученые не так много знают о поведении частиц, как они предполагали.

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Физики провели анализ данных о частицах и античастицах возле Солнца, собранных за 11 лет, что привело к обнаружению новых тайн, которые касаются самих частиц. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет New Scientist.

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Космос заполнен энергетическими частицами, которые движутся с огромной скоростью, и они известны, как космические лучи. Эти лучи в основном состоят из протонов, а также небольшого количества ядер гелия и электронов.

Когда космический луч попадает в детектор Магнитного альфа-спектрометра (AMS) на Международной космической станции (МКС), то магнитные поля разделяют его частицы на основе их электрического заряда, а затем детектор измеряет их массы и энергию. Это разделение имеет решающее значение, поскольку оно помогает выявить различия в поведении частицы и ее античастицы, которые идентичны, за исключением противоположного заряда, говорят физики.

Ученые проанализировали данные AMS за более чем 11 лет и обнаружили, что, как ни странно, мы знаем не так много о поведении частиц, как предполагалось. Например, физики обнаружили изменения в количестве частиц с течением времени и в способах взаимодействия различных типов частиц друг с другом. Хотя существующие модели могут объяснить эти изменения по отдельности, но они не могут объяснить оба изменения одновременно.

Результаты исследования могут иметь значение не только для отдельных частиц. Ученые улавливают космические лучи с помощью разных детекторов уже более века, потому что их изменяющиеся свойства могут служить "археологическими записями" истории Солнечной системы. Но раньше еще никогда не было такого подробного понимания того, как солнечный цикл влияет на космические лучи, говорят физики.

Дело в том, что солнечный цикл продолжается 11 лет, поэтому сбор данных за этот период фиксирует все повторяющиеся изменения в магнитном поле Солнца, которые меняют поведение космических лучей. Такое подробное исследование может стать ключом, который откроет путь к использованию космических лучей для понимания самых начальных этапов формирования Солнечной системы, говорят ученые.

Но откуда берутся космические лучи, все еще остается загадкой. Частицы, которые были пойманы AMS, приходят извне Солнечной системы. Количество деталей, представленных в новом исследовании включая то, как ведут себя различные ядра частиц в космических лучах, может помочь физикам определить происхождение космических лучей.

Есть и другие космические вопросы, которые требуют ответа. По словам физиков, мы не видим антиматерию в нашем мире, поэтому тот факт, что AMS может наблюдать антипротоны, является большой загадкой. Происхождение этих античастиц может быть связано с таинственной темной материей или же выходить за рамки нашего понимания космоса.

Как уже писал Фокус, в 160 000 км от Земли обнаружены загадочные "чирикающие" волны. Ученые обнаружили хоровые волны там, где их не ожидали увидеть.

Также Фокус писал о том, что новое исследование горячего Юпитера бросает вызов моделям формирования планет, которые являются газовыми гигантами.