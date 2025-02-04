В 160 000 км от Земли обнаружены загадочные "чирикающие" волны: что это и как они звучат (аудио)

Ученые обнаружили хоровые волны там, где их не ожидали увидеть.

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Астрономы обнаружили нечто странное в магнитосфере Земли на расстоянии примерно 160 000 км от нашей планеты. Были обнаружены кратковременные всплески энергии, то есть хоровые волны, в той части магнитосферы, где их никогда раньше не видели, что озадачило ученых. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Smithsonian Magazine.

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Хоровые волны часто называют "чирикающими" волнами, хотя в космосе конечно же нельзя услышать никакого звука. Хоровые волны стали так называть, потому что они звучат как пение птиц, если их преобразовать в аудиосигналы.

До сих астрономы обнаруживали хоровые волны рядом с нашей планетой на расстоянии максимум 50 000 км. Но с помощью космического аппарата Magnetospheric Multiscale ученые обнаружили хоровые волны на расстоянии 160 000 км, что бросает вызов существующей теории о том, как возникают эти явления.

Ранее ученые считали, что хоровые волны могут создаваться только вблизи дипольного магнитного поля, то есть поля с северным и южным магнитными полюсами, как у Земли. Эти волны также были обнаружены вокруг других планет с магнитными полями, таких как Сатурн и Юпитер.

Считается, что хоровые волны вызваны нестабильностью плазмы, которая находится вне своего равновесного состояния. Это возмущение может привести к тому, что электроны будут вести себя хаотично, вращаясь по спирали вдоль линий магнитного поля Земли и производить излучение, которое взаимодействует с другими электронами. Полученные хоровые волны перемещаются вдоль изогнутого магнитного поля от полюса к полюсу, и создают свое "чириканье" по мере движения. Ниже можно послушать, как звучат обнаруженные хоровые волны.

Недавно обнаруженные хоровые волны находятся в сильно вытянутой и отдаленной части магнитосферы Земли, что указывает на другую возможную причину их возникновения. Вместо этого они могут быть вызваны изменениями частоты при перемещении в магнитном поле.

Ученые не исключают полностью первоначальную теорию, но новое исследование предполагает необходимость дополнительных наблюдений за хоровыми волнами. Теперь ученые намерены обнаружить больше подобных явлений в таком же отдаленном участке космоса.

Результаты исследования имеют важное значение для будущих исследований космоса, поскольку хоровые волны обладают способностью производить высокоэнергетические "электроны-убийцы", которые могут нарушать спутниковую связь. Понимание этих мощных частиц также может помочь защитить астронавтов в пилотируемых миссиях.

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