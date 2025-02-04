За 160 000 км від Землі виявлено загадкові хвилі, що "цвірінькають": що це і як вони звучать (аудіо)

Учені виявили хорові хвилі там, де їх не очікували побачити.

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Астрономи виявили щось дивне в магнітосфері Землі на відстані приблизно 160 000 км від нашої планети. Були виявлені короткочасні сплески енергії, тобто хорові хвилі, в тій частині магнітосфери, де їх ніколи раніше не бачили, що спантеличило вчених. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Smithsonian Magazine.

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Хорові хвилі часто називають хвилями, що "цвірінькають", хоча в космосі, звісно ж, не можна почути жодного звуку. Хорові хвилі стали так називати, тому що вони звучать як спів птахів, якщо їх перетворити на аудіосигнали.

Досі астрономи виявляли хорові хвилі поруч із нашою планетою на відстані максимум 50 000 км. Але за допомогою космічного апарату Magnetospheric Multiscale вчені виявили хорові хвилі на відстані 160 000 км, що кидає виклик існуючій теорії про те, як виникають ці явища.

Раніше вчені вважали, що хорові хвилі можуть створюватися тільки поблизу дипольного магнітного поля, тобто поля з північним і південним магнітними полюсами, як у Землі. Ці хвилі також були виявлені навколо інших планет з магнітними полями, таких як Сатурн і Юпітер.

Вважається, що хорові хвилі викликані нестабільністю плазми, яка перебуває поза своїм рівноважним станом. Це обурення може призвести до того, що електрони поводитимуться хаотично, обертаючись по спіралі вздовж ліній магнітного поля Землі і вироблятимуть випромінювання, яке взаємодіє з іншими електронами. Отримані хорові хвилі переміщаються вздовж вигнутого магнітного поля від полюса до полюса, і створюють своє "цвірінькання" в міру руху. Нижче можна послухати, як звучать виявлені хорові хвилі.

Нещодавно виявлені хорові хвилі знаходяться в сильно витягнутій і віддаленій частині магнітосфери Землі, що вказує на іншу можливу причину їх виникнення. Замість цього вони можуть бути спричинені змінами частоти під час переміщення в магнітному полі.

Вчені не виключають повністю первісну теорію, але нове дослідження передбачає необхідність додаткових спостережень за хоровими хвилями. Тепер учені мають намір виявити більше подібних явищ у такій самій віддаленій ділянці космосу.

Результати дослідження мають важливе значення для майбутніх досліджень космосу, оскільки хорові хвилі мають здатність виробляти високоенергетичні "електрони-вбивці", які можуть порушувати супутниковий зв'язок. Розуміння цих потужних частинок також може допомогти захистити астронавтів у пілотованих місіях.

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