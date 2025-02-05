Ученые создали новый тип материи: что это за уникальный прочный материал

Основанный на взаимосвязанной структуре кольчуги, новый материал обладает лучшими характеристиками как твердых тел, так и жидкостей.

Related video

Ученые создали новый тип материи, который получил название поликатенированный архитектурный материал (ПАМ). Эта новая материя не встречается в природе и использует конструкцию, похожую на кольчугу, с запутанными кольцами вместо фиксированных частиц, которые обычно встречаются в кристаллической структуре. Благодаря своей не совсем жидкой, но не совсем твердой природе ПАМ хорошо рассеивает энергию, а значит подходит для создания прочного защитного снаряжения. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Popular Mechanics.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые создали не совсем жидкую, и не совсем твердую форму материи, под названием поликатенированный архитектурный материал (ПАМ). Если говорить очень просто, то он представляет собой наборы взаимосвязанных звеньев, структурированных как кольчуга.

Поскольку этот материал не является полностью кристаллическим, как твердое тело, и не полностью гранулированным, как жидкость, он может сохранять преимущества обоих, то есть он может реагировать на более широкий диапазон нагрузок.

Ученые считают, что новый материал можно использовать для создания защитного снаряжения, а также биомедицинских материалов и применять в робототехнике.

По словам авторов исследования, похожий на кольчугу материал представляет собой действительно новый тип материи. Он состоит из дискретных частиц, которые могут свободно перемещаться и скользить относительно друг друга.

ПАМ может иметь любую форму и размер, но для этого исследования ученые создали кубические и сферические структуры диаметром примерно 5 см. Чтобы спроектировать структуры, ученые сначала смоделировали их на компьютере и в основном воссоздали кристаллическую структуру. Но вместо использования фиксированных частиц, которые обычно встречаются в этих структурах, они заменили их переплетенными кольцами или квадратами с несколькими сторонами.

После того, как материал был напечатан на 3D-принтере с использованием акриловых полимеров, металлов и нейлона, ученые провели испытание его на прочность. В частности, материал, сжимали, растягивали искручивали. Испытание показали, что материал является очень устойчивым и прочным.

Фокус уже писал, что другая группа ученых создала еще один новый материал, который является очень легким и в то же время очень прочным. Ученые считают, что этот материал можно использовать при строительстве самолетов и космических кораблей.

Также Фокус писал о том, что как выяснили физики, Вселенная может пережить катастрофическое событие, которое изменит все. Физики создали моделирование, дающее новую информацию о явлении, которое может определить окончательную судьбу Вселенной.