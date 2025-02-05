Учені створили новий тип матерії: що це за унікальний міцний матеріал

Заснований на взаємопов'язаній структурі кольчуги, новий матеріал має найкращі характеристики як твердих тіл, так і рідин.

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Учені створили новий тип матерії, який отримав назву полікатенований архітектурний матеріал (ПАМ). Ця нова матерія не зустрічається в природі і використовує конструкцію, схожу на кольчугу, із заплутаними кільцями замість фіксованих частинок, які зазвичай зустрічаються в кристалічній структурі. Завдяки своїй не зовсім рідкій, але не зовсім твердій природі ПАМ добре розсіює енергію, а значить підходить для створення міцного захисного спорядження. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Popular Mechanics.

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Вчені створили не зовсім рідку, і не зовсім тверду форму матерії, під назвою полікатенований архітектурний матеріал (ПАМ). Якщо говорити дуже просто, то він являє собою набори взаємопов'язаних ланок, структурованих як кольчуга.

Оскільки цей матеріал не є повністю кристалічним, як тверде тіло, і не повністю гранульованим, як рідина, він може зберігати переваги обох, тобто він може реагувати на ширший діапазон навантажень.

Вчені вважають, що новий матеріал можна використовувати для створення захисного спорядження, а також біомедичних матеріалів і застосовувати в робототехніці.

За словами авторів дослідження, схожий на кольчугу матеріал являє собою дійсно новий тип матерії. Він складається з дискретних частинок, які можуть вільно переміщатися і ковзати відносно одна одної.

ПАМ може мати будь-яку форму і розмір, але для цього дослідження вчені створили кубічні та сферичні структури діаметром приблизно 5 см. Щоб спроєктувати структури, вчені спочатку змоделювали їх на комп'ютері і в основному відтворили кристалічну структуру. Але замість використання фіксованих частинок, які зазвичай зустрічаються в цих структурах, вони замінили їх переплетеними кільцями або квадратами з кількома сторонами.

Після того, як матеріал надрукували на 3D-принтері з використанням акрилових полімерів, металів і нейлону, вчені провели випробування його на міцність. Зокрема, матеріал стискали, розтягували, викривляли та іскручували. Випробування показали, що матеріал є дуже стійким і міцним.

Фокус уже писав, що інша група вчених створила ще один новий матеріал, який є дуже легким і водночас дуже міцним. Вчені вважають, що цей матеріал можна використовувати при будівництві літаків і космічних кораблів.

Також Фокус писав про те, що як з'ясували фізики, Всесвіт може пережити катастрофічну подію, яка змінить усе. Фізики створили моделювання, що дає нову інформацію про явище, яке може визначити остаточну долю Всесвіту.