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Технологии и наука

Глубоко под толщей океана найден "затерянный город": не похож ни на что другое на Земле (фото)

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Фото: ScienceAlert | Дистанционно управляемый аппарат освещает шпили Затерянного города

Вблизи вершины подводной горы из мрака толщи воды виднеется зубчатый ландшафт загадочных башен.

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"Затерянный город" был обнаружен учеными вблизи вершины подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта. Исследователи заметили кремовые карбонатные стены и колонны, которые кажутся призрачно-голубыми в свете дистанционно управляемого аппарата, отправленного на исследование морского дна, пишет Science Alert.

Колонны и стены различаются по высоте: от крошечных структур всего в несколько сантиметров до грандиозных монолитов высотой не менее 60 метров. "Затерянный город" был обнаружен учеными еще в 2000 году на глубине более 700 метров под поверхностью и теперь ученые считают, что его гидротермальное поле является самой долгоживущей средой для извержения, известной в океане. Более того, ученые отмечают, что ничего подобного никогда ранее не было обнаружено.

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Предполагается, что поднимающаяся мантия в этой части мира не менее 12 000 лет реагировала с морской средой, выбрасывая водород, метан и другие растворенные газы в океан. В трещинах и расщелинах жерл поля углеводороды питают новые микробные сообщества даже без присутствия кислорода.

Исследователи обнаружили, что дымоходы, извергающие газы с температурой до 40°C, являются домом для огромного количества жизни, в том числе улиток и ракообразных. Более крупные животные, такие как крабы, креветки, морские ежи и угри встречаются здесь значительно реже, но все же присутствуют. Несмотря на экстремальные условия окружающей среды, эта среда, по-видимому, кишит жизнью, и исследователи считают, что она заслуживает внимания и защиты.

В прошлом году ученые объявили о рекордном извлечении мантийной породы в виде образца керна длиной 1268 метров — он был извлечен из гидротермального поля "Затерянный город". Команда предполагает, что этот образец может предоставить важные доказательства того, как жизнь зародилась на нашей планете миллиарды лет назад в условиях, сохранившихся в минералах.

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Девятиметровая труба в Затерянном городе
Фото: ScienceAlert

Предполагается, что другие гидротермальные поля, подобные этому, существуют и в других местах океана, "Затерянный город" — единственное, которое удалось обнаружить ученым. Углеводороды, вырабатываемые жерлами Затерянного города, образовались не из атмосферного углекислого газа или солнечного света, а в результате химических реакций на глубоком морском дне. Поскольку углеводороды являются строительными блоками жизни, это оставляет открытой возможность того, что жизнь зародилась в среде обитания, похожей на эту. И не только на Земле.

По мнению микробиолога Ульяма Бразелтона, "Затерянный город", по сути, является примером экосистемы, которая могла бы быть активной на лунах Сатурна и Юпитера прямо сейчас. Более того, ученые полагают, что подобная морская среда могла быть активной в прошлом и на Марсе.

В отличие от подводных вулканических жерл, называемых "черными курильщиками", которые также были названы в качестве возможного первого места обитания, экосистема "Затерянного города" не зависит от тепла магмы.

Исследования уже показали, что "черные курильщики" в основном производят минералы, богатые серой и железом. В то же время дымоходы "Затерянного города" производят до 100 раз больше водорода и метана. Последние также в разы больше "черных курильщиков", что указывает на их более длительный период активности. Самый высокий монолит "Затерянного города" носит название Посейдон и достигает более чем 60 метров в высоту.

К сожалению, ученые не единственные, кого привлекло это место. В 2018 году стало известно, что Польша выиграла права на разработку глубоководных участков моря вокруг Затерянного города. Хотя в самом термальном поле нет ценных ресурсов, которые можно было бы добыть, разрушение окрестностей города может иметь непредвиденные последствия. В результате некоторые эксперты призывают взять регион под защиту, чтобы не допустить его разрушения.

Ранее Фокус писал о том, что под морским дном Земли впервые обнаружили жизнь.