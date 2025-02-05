Глибоко під товщею океану знайдено "загублене місто": не схоже ні на що інше на Землі (фото)

Поблизу вершини підводної гори з мороку товщі води видніється зубчастий ландшафт загадкових веж.

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"Загублене місто" вчені виявили поблизу вершини підводної гори на захід від Серединно-Атлантичного хребта. Дослідники помітили кремові карбонатні стіни й колони, які здаються примарно-блакитними у світлі дистанційно керованого апарату, відправленого на дослідження морського дна, пише Science Alert.

Колони та стіни різняться за висотою: від крихітних структур всього в кілька сантиметрів до грандіозних монолітів заввишки не менше 60 метрів. "Загублене місто" було виявлено вченими ще 2000 року на глибині понад 700 метрів під поверхнею, і тепер учені вважають, що його гідротермальне поле є найбільш довгоживучим середовищем для виверження, відомим в океані. Ба більше, вчені зазначають, що нічого подібного ніколи раніше не було виявлено.

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Передбачається, що мантія, яка підіймається в цій частині світу, щонайменше 12 000 років реагувала з морським середовищем, викидаючи водень, метан та інші розчинені гази в океан. У тріщинах і ущелинах жерл поля вуглеводні живлять нові мікробні спільноти навіть без присутності кисню.

Дослідники виявили, що димоходи, які вивергають гази з температурою до 40°C, є домом для величезної кількості життя, зокрема равликів і ракоподібних. Більші тварини, такі як краби, креветки, морські їжаки та вугри зустрічаються тут значно рідше, але все ж присутні. Попри екстремальні умови навколишнього середовища, це середовище, мабуть, кишить життям, і дослідники вважають, що воно заслуговує на увагу і захист.

Минулого року вчені оголосили про рекордне вилучення мантійної породи у вигляді зразка керна завдовжки 1268 метрів — його було витягнуто з гідротермального поля "Загублене місто". Команда припускає, що цей зразок може надати важливі докази того, як життя зародилося на нашій планеті мільярди років тому в умовах, що збереглися в мінералах.

Дев'ятиметрова труба в Загубленому місті Фото: ScienceAlert

Передбачається, що інші гідротермальні поля, подібні до цього, існують і в інших місцях океану, "Загублене місто" — єдине, яке вдалося виявити вченим. Вуглеводні, що виробляються жерлами Загубленого міста, утворилися не з атмосферного вуглекислого газу або сонячного світла, а в результаті хімічних реакцій на глибокому морському дні. Оскільки вуглеводні є будівельними блоками життя, це залишає відкритою можливість того, що життя зародилося в середовищі існування, схожому на це. І не тільки на Землі.

На думку мікробіолога Вільяма Бразелтона, "Загублене місто", по суті, є прикладом екосистеми, яка могла б бути активною на місяцях Сатурна і Юпітера просто зараз. Ба більше, вчені вважають, що подібне морське середовище могло бути активним у минулому і на Марсі.

На відміну від підводних вулканічних жерл, званих "чорними курцями", які також були названі як можливе перше місце проживання, екосистема "Загубленого міста" не залежить від тепла магми.

Дослідження вже показали, що "чорні курці" здебільшого виробляють мінерали, багаті на сірку та залізо. Водночас димарі "Загубленого міста" продукують до 100 разів більше водню та метану. Останні також у рази більші за "чорних курців", що вказує на їхній триваліший період активності. Найвищий моноліт "Загубленого міста" має назву Посейдон і сягає більш ніж 60 метрів у висоту.

На жаль, науковці не єдині, кого привабило це місце. У 2018 році стало відомо, що Польща виграла права на розробку глибоководних ділянок моря навколо Загубленого міста. Хоча в самому термальному полі немає цінних ресурсів, які можна було б видобути, руйнування околиць міста може мати непередбачувані наслідки. У результаті деякі експерти закликають узяти регіон під захист, щоб не допустити його руйнування.

Раніше Фокус писав про те, що під морським дном Землі вперше виявили життя.