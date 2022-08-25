Глибоко в океані існує загублене місто, і це місце не схоже ні на що інше (фото)

В Атлантичному океані знаходиться унікальна місцевість, яке складається з гідротермальних джерел, що кишить підводним життям, хоча тут немає кисню.

Поряд із вершиною підводної гори на захід від Серединно-Атлантичного хребта в Атлантичному океані на глибині понад 700 метрів, з дна піднімаються структури у вигляді стін і стовпів. Ця місцевість називається гідротермальним полем "Загублене місто". Тут, на площі 500 квадратних метрів, знаходяться гідротермальні джерела, висота яких варіюється від крихітних до "веж" заввишки 60 метрів, повідомляє ScienceAlert.

[ + – ] На захід від Серединно-Атлантичного хребта в Атлантичному океані на глибині більш ніж 700 метрів, з дна піднімаються структури у вигляді стін і стовпів. Ця місцевість називається гідротермальне поле "Загублене місто" Фото: ScienceAlert

Це "Втрачене місто" вчені виявили ще 22 роки тому за допомогою автономних підводних дослідницьких апаратів. З того часу продовжуються дослідження цього унікального місця в Атлантичному океані. Вчені вважають, що це довготривале гідротермальне місце існування для живих істот із відомих в океанах планети й досі нічого подібного в інших місцях вчені не виявили.

[ + – ] Це "Втрачене місто" вчені виявили ще 22 роки тому за допомогою автономних підводних дослідницьких апаратів. З того часу продовжуються дослідження цього унікального місця в Атлантичному океані Фото: ScienceAlert

Вважається, що щонайменше 120 тисяч років у цій місцевості відбувалися викиди водню, метану й інших газів із мантії Землі, які вступали у взаємодію з морською водою. Виявлений тут вуглеводень є джерелом їжі для мікробів, що живуть тут, які обходяться без кисню. Гази з надр Землі виходять в океан за температури 40 градусів Цельсія і незважаючи на це тут вирує життя.

За словами вчених, вуглеводні у цій підводній місцевості були створені за допомогою хімічних реакцій на дні океану, а не за допомогою вуглекислого газу з атмосфери чи світла Сонця. Враховуючи той факт, що вуглеводні — це необхідні компоненти для появи життя, учені вважають, що можливо на Землі вона з'явилася саме у таких місцях, як ці гідротермальні джерела.

[ + – ] Вважається, що щонайменше 120 тисяч років у цій місцевості відбувалися викиди водню, метану та інших газів із мантії Землі, які вступали у взаємодію з морською водою Фото: ScienceAlert

"У цьому загубленому місті ми бачимо дуже розвинену мікробну екосистему. Можливо, щось подібне можна побачити на супутнику Сатурна Енцеладі та супутнику Юпітера Європі, які також мають океани під поверхнею. А може навіть, коли Марс був покритий водою, там існували такі ж мікробні спільноти на дні", — каже мікробіолог Вільям Бразелтон.

На відміну від підводних вулканічних джерел, які, як вважається, теж можуть бути першим місцем зародження життя на планеті, екосистема "Загубленого міста" не залежить від тепла магми. Якщо вулканічні підводні джерела створюють переважно багаті залізом і сірої мінерали, то гідротермальні джерела "Загубленого міста" є виробниками переважно водню і метану.

Як уже писав Фокус, на дні Тихого океану вчені помітили дорогу із жовтої цегли. Це геологічне утворення виникло внаслідок вулканічної активності.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли сліди життя на Землі глибоко під поверхнею, а саме у мантії нашої планети.

Щодо супутника Юпітера Європи, де в підповерхневих океанах також може існувати мікробне життя, то нещодавно вчені з'ясували, що цей супутник покритий "неправильним" снігом, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що дані космічних апаратів, як уже писав Фокус, вказують на те, що на супутнику Сатурна Енцеладі в гідротермальних джерелах також може бути життя.