Канал в Аргентине окрасился в кроваво-красный: яркий цвет воды встревожил ученых (видео)

Исследователи особенно обеспокоены тем, что канал впадает в реку, граничащую с экологическим заповедником.

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В четверг, 6 февраля, канал в пригороде столицы Аргентины Буэнос-Айреса стал кроваво-красным, встревожив местных жителей и власти, а также ученых. На фото и видео с места происшествия видно, как вода интенсивного цвета впадает в устье реки Рио-де-ла-Плата, которая граничит с экологическим заповедником, пишет BBC.

Исследователи все еще не знают, что именно стало причиной яркого красного цвета, но некоторые эксперты полагают, что цвет может быть вызван выбросом текстильного красителя или химическими отходами с близлежащего склада.

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По данным Министерства охраны окружающей среды, их сотрудники уже взяли пробы воды из канала Саранди — в ближайшее время ученые намерены определить причину изменения цвета. К концу дня цвет воды утратил часть своей интенсивности.

Местные жители также утверждают, что многие местные компании сбрасывают токсичные отходы в воды канала, который также проходит через зону обработки кожи и текстильных фабрик, расположенных примерно в 10 километрах от центра столицы.

По словам местной жительницы Сильвии, на днях вода в водном канале стала красной, однако ранее она также меняла цвет. Например, местные жители уже замечали, что вода в канале становилась "желтой с кислым запахом", от которого у местных жителей першило в горле. Сильвия также рассказала, что живет в квартале от ручья и заметила, что у воды вовсе не было запаха — в этом районе не так много заводов, но расположено множество складов.

Другая жительница, Мария Дукомлс, что промышленные предприятия в регионе сбрасывают отходы в воду, и сказала, что раньше она видела воду другого цвета — "голубоватой, немного зеленой, розовой, немного сиреневой, с жиром сверху".

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