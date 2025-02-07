Канал в Аргентині забарвився в криваво-червоний: яскравий колір води стривожив учених (відео)

Дослідники особливо занепокоєні тим, що канал впадає в річку, що межує з екологічним заповідником.

Related video

У четвер, 6 лютого, канал у передмісті столиці Аргентини Буенос-Айреса став криваво-червоним, стривоживши місцевих жителів і владу, а також учених. На фото і відео з місця події видно, як вода інтенсивного кольору впадає в гирло річки Ріо-де-ла-Плата, яка межує з екологічним заповідником, пише BBC.

Дослідники все ще не знають, що саме стало причиною яскравого червоного кольору, але деякі експерти вважають, що колір може бути спричинений викидом текстильного барвника або хімічними відходами з прилеглого складу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За даними Міністерства охорони навколишнього середовища, їхні співробітники вже взяли проби води з каналу Саранді — найближчим часом вчені мають намір визначити причину зміни кольору. До кінця дня колір води втратив частину своєї інтенсивності.

Місцеві жителі також стверджують, що багато місцевих компаній скидають токсичні відходи у води каналу, який також проходить через зону обробки шкіри та текстильних фабрик, розташованих приблизно за 10 кілометрів від центру столиці.

За словами місцевої мешканки Сільвії, днями вода у водному каналі стала червоною, проте раніше вона також змінювала колір. Наприклад, місцеві жителі вже помічали, що вода в каналі ставала "жовтою з кислим запахом", від якого в місцевих жителів дерло в горлі. Сільвія також розповіла, що живе у кварталі від струмка і помітила, що у води зовсім не було запаху — у цьому районі не так багато заводів, але розташовано безліч складів.

Інша мешканка, Марія Дукомлс, що промислові підприємства в регіоні скидають відходи у воду, і сказала, що раніше вона бачила воду іншого кольору — "блакитнуватою, трохи зеленою, рожевою, трохи бузковою, з жиром зверху".

Раніше Фокус писав про те, що про таємницю Кривавого водоспаду в Антарктиді: вчені нарешті зрозуміли, чому льодовик "стікає кров'ю".