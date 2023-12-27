Іржаві річки Аляски: вчені не знають, що забарвило води й перетворило їх на "апельсиновий сік"
Місцеві руді річки досі залишаються загадкою для дослідників — вчені не можуть зрозуміти, що їх забарвило та окислило.
Спостереження останніх років показують, що численні струмки в арктичному регіоні Аляски набувають дедалі помаранчевого відтінку і стають дедалі більше схожими на "кислий апельсиновий сік". Щоправда, вчені не радять вживати його і досі не розуміють, чому це відбувається, пише IFLScience.
За словами дослідників з Геологічної служби США (USGS), вони досі не можуть зрозуміти, чим спричинений цей феномен, але припускають, що в усьому винні залізовмісні мінерали. Утім, у цьому випадку також залишається загадка — ніхто не розуміє, що призвело до збільшення їхньої кількості.
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Автори дослідження зазначають, що однією з постраждалих водних артерій є монументальна річка Кобук, що протікає через північний захід Аляски та має протяжність близько 451 кілометра. Щоб розібратися в цій загадковій і тривожній ситуації, науковці з Геологічної служби США звернулися по допомогу до колег з Каліфорнійського університету в Девісі, Університету Аляски в Анкоріджі та Тихоокеанського університету Аляски. Разом учені зосередилися на тому, щоб нанести на мапу протяжність іржавих водних шляхів, а також зрозуміти, який вплив вони чинять на екосистему загалом. Крім того, команда не втрачала надії знайти відповідь на головне питання: що забарвлює води річок у рудий колір?
Результати дослідження показали, що в "морквяних річках" вища концентрація заліза, а рівень розчинення кисню нижчий, окрім того, підвищена кислотність, чого не спостерігалося в довколишніх чистих струмках. Автори дослідження помітили, що pH деяких невеликих річок становить близько 3,5, що навіть більш кисло, ніж апельсиновий сік.
На жаль, вчені досі не розуміють, чому це відбувається, проте одна з провідних теорій полягає в тому, що підвищення середньої температури в регіоні змушує вічну мерзлоту танути, внаслідок чого вивільняється залізо, раніше ув'язнене в кайданах льоду. Більш ранні дослідження вже показали, що Арктика сьогодні нагрівається майже в 4 рази швидше, ніж інша частина Землі, і північні райони Аляски, на жаль, не є винятком.
Утім, існує й інша теорія. Вона передбачає, що вся відповідальність за забарвлення води в струмках лягає на плечі бактерій і складних геохімічних процесів. Передбачається, що танення вічної мерзлоти дає змогу бактеріям почати відновлювати окиснене залізо в ґрунті: коли ґрунтові води забирають його в насичений кисневий потік, воно знову окислюється і набуває яскравого помаранчевого відтінку.
За словами еколога з Університету штату Колорадо Девіда Купера, так чи інакше, а основна відповідальність за те, що відбувається зі струмками Аляски, лежить на змінах клімату та потеплінні планети, що пробудило багато хто з "цих геохімічних процесів, які фактично застопорилися на 5000 років через те, що земля замерзла".
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