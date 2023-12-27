Іржаві річки Аляски: вчені не знають, що забарвило води й перетворило їх на "апельсиновий сік"

Місцеві руді річки досі залишаються загадкою для дослідників — вчені не можуть зрозуміти, що їх забарвило та окислило.

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Спостереження останніх років показують, що численні струмки в арктичному регіоні Аляски набувають дедалі помаранчевого відтінку і стають дедалі більше схожими на "кислий апельсиновий сік". Щоправда, вчені не радять вживати його і досі не розуміють, чому це відбувається, пише IFLScience.

За словами дослідників з Геологічної служби США (USGS), вони досі не можуть зрозуміти, чим спричинений цей феномен, але припускають, що в усьому винні залізовмісні мінерали. Утім, у цьому випадку також залишається загадка — ніхто не розуміє, що призвело до збільшення їхньої кількості.

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Автори дослідження зазначають, що однією з постраждалих водних артерій є монументальна річка Кобук, що протікає через північний захід Аляски та має протяжність близько 451 кілометра. Щоб розібратися в цій загадковій і тривожній ситуації, науковці з Геологічної служби США звернулися по допомогу до колег з Каліфорнійського університету в Девісі, Університету Аляски в Анкоріджі та Тихоокеанського університету Аляски. Разом учені зосередилися на тому, щоб нанести на мапу протяжність іржавих водних шляхів, а також зрозуміти, який вплив вони чинять на екосистему загалом. Крім того, команда не втрачала надії знайти відповідь на головне питання: що забарвлює води річок у рудий колір?

Результати дослідження показали, що в "морквяних річках" вища концентрація заліза, а рівень розчинення кисню нижчий, окрім того, підвищена кислотність, чого не спостерігалося в довколишніх чистих струмках. Автори дослідження помітили, що pH деяких невеликих річок становить близько 3,5, що навіть більш кисло, ніж апельсиновий сік.

Карта спостережень за помаранчевим потоком у парках Мережі арктичної інвентаризації та моніторингу (ARCN) на півночі Аляски Фото: pandemia

На жаль, вчені досі не розуміють, чому це відбувається, проте одна з провідних теорій полягає в тому, що підвищення середньої температури в регіоні змушує вічну мерзлоту танути, внаслідок чого вивільняється залізо, раніше ув'язнене в кайданах льоду. Більш ранні дослідження вже показали, що Арктика сьогодні нагрівається майже в 4 рази швидше, ніж інша частина Землі, і північні райони Аляски, на жаль, не є винятком.

Утім, існує й інша теорія. Вона передбачає, що вся відповідальність за забарвлення води в струмках лягає на плечі бактерій і складних геохімічних процесів. Передбачається, що танення вічної мерзлоти дає змогу бактеріям почати відновлювати окиснене залізо в ґрунті: коли ґрунтові води забирають його в насичений кисневий потік, воно знову окислюється і набуває яскравого помаранчевого відтінку.

За словами еколога з Університету штату Колорадо Девіда Купера, так чи інакше, а основна відповідальність за те, що відбувається зі струмками Аляски, лежить на змінах клімату та потеплінні планети, що пробудило багато хто з "цих геохімічних процесів, які фактично застопорилися на 5000 років через те, що земля замерзла".

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