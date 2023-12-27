Ржавые реки Аляски: ученые не знают, что окрасило воды и превратило их в "апельсиновый сок"

Местные рыжие реки до сих пор остаются загадкой для исследователей — ученые не могут понять, что их окрасило и окислило.

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Наблюдения последних лет показывают, что многочисленные ручьи в арктическом регионе Аляски приобретают все более оранжевый оттенок и становятся все больше похожими на "кислый апельсиновый сок". Правда, ученые не советуют употреблять его и до сих пор не понимают, почему это происходит, пишет IFLScience.

По словам исследователей из Геологической службы США (USGS), они до сих пор не могут понять, чем вызван этот феномен, но предполагают, что всему виной железосодержащие минералы. Впрочем, в этом случае также остается загадка — никто не понимает, что привело к увеличению их количества.

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Авторы исследования отмечают, что одной из пострадавших водных артерий является монументальная река Кобук, протекающая через северо-запад Аляски и имеющая протяжность около 451 километра. Чтобы разобраться в этой загадочной и тревожной ситуации ученые из Геологической службы США обратились за помощью к коллегам из Калифорнийского университета в Дэвисе, Университета Аляски в Анкоридже и Тихоокеанском университете Аляски. Вместе ученые сосредоточились на том, чтобы нанести на карту протяжность ржавых водных путей, а также понять, какое влияние они оказывают на экосистему в целом. Кроме того, команда не теряла надежды найти ответ на главный вопрос: что окрашивает воды рек в рыжий?

Результаты исследования показали, что в "морковных реках" более высокая концентрация железа, а уровень растворения кислорода более низкий, кроме того повышена кислотность, чего не наблюдалось в близлежащих чистых ручьях. Авторы исследования заметили, что pH некоторых небольших рек составляет около 3,5, что даже более кисло, чем апельсиновый сок.

Карта наблюдений за оранжевым потоком в парках Сети арктической инвентаризации и мониторинга (ARCN) на севере Аляски Фото: USGS

Увы, ученые до сих пор не понимают, почему это происходит, однако одна из ведущих теорий заключается в том, что повышение средней температуры в регионе заставляет вечную мерзлоту таять, в результате чего высвобождается железо, ранее заключенное в оковах льда. Более ранние исследования уже показали, что Арктика сегодня нагревается почти в 4 раза быстрее, чем остальная часть Земли, и северные районы Аляски, увы, не являются исключением.

Впрочем, существует и другая теория. Она предполагает, что вся ответственность за окрашивание воды в ручьях ложится на плечи бактерий и сложных геохимических процессов. Предполагается, что таяние вечной мерзлоты позволяет бактериям начать восстанавливать окисленное железо в почве: когда грунтовые воды уносят его в насыщенный кислородный поток, он снова окисляется и приобретает яркий оранжевый оттенок.

По словам эколога из Университета штата Колорадо Дэвида Купера, так или иначе, а основная ответственность за то, что происходит с ручьями Аляски ложится на изменения климата и потепление планеты, пробудившее многие из "этих геохимических процессов, которые фактически застопорились на 5000 лет из-за того, что земля замерзла".

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