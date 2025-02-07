Спустя более полувека раскрыта тайна "приведения Саммервилля": все дело в геологии (видео)

Десятилетиями местные жители и охотники за приведениями по всему миру считали, что на железнодорожной дороге обитает призрак женщины, ищущей мужа.

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Примерно с середины 19 века появилось все больше историй о призраке, бродящем на железнодорожных путях между Чарльстоном и Саммервиллем в Южной Каролине (США). Существует несколько версий этой истории, однако суть заключается в том, что мужчина, работавший на железной дороге, был сбит поездом и обезглавлен. После его смерти жена возвращалась на это место с фонарем, чтобы отыскать супруга — ее визиты продолжились и после смерти, пишет IFLScience.

В течение 1950-х и 1960-х годов и позже на близлежащей дороге, параллельной железнодорожными путями, было зафиксировано несколько странных наблюдений. Очевидцы сообщали о странных огнях, которые, казалось, парили в воздухе. В конце концов, дорога, известная как Old Sheep Island Road, стала известна местным жителям как Old Light Road и стала приманкой для охотников за привидениями.

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Люди, видевшие огни, как правило, описывали их как небольшие, шарообразные, синего или зеленого цвета, хотя иногда наблюдались красные или белые сферы. Хотя обычно огни видны на некотором расстоянии, иногда их видели устремляющимися к наблюдателю или иногда увеличивающимися в размерах. В одном из сообщений говорится, что огни были размером с баскетбольный мяч и висели в воздухе в течение нескольких минут.

Вдобавок ко всему, сообщалось о появлении привидений в близлежащих домах и заведениях, а также о других странных явлениях, таких как тряска автомобилей, хлопанье дверей и шепот голосов без источника.

Теперь, спустя более чем полвека, сейсмолог, работающий в Геологической службе США, доктор Сьюзан Хаф считает, что раскрыла тайну появления этого загадочного призрака в Чарльстоне. Хаф полагает, что у всех этих наблюдений на самом деле есть "общая геологическая нить".

Доктор Хаф предполагает, что светящиеся шары, которые воспринимались как фонарь, могут быть "огнями землетрясений". Хотя нет единой общепринятой теории о том, что их вызывает, есть несколько идей. Одна из них заключается в том, что они вызваны выбросом газа из Земли.

Гипотеза выброса газа включает два возможных механизма. Радон — инертный газ, а потому он не воспламеняется, но потенциально он может быть связан с явлением тлеющего разряда, при котором электроны переходят в возбужденное состояние, а затем падают обратно на свою основную орбитальную оболочку. Обычно это происходит при низких температурах, близких к точке замерзания.

С другой стороны, гипотеза выделения газа предполагает, что они могут быть вызваны воспламенением горючих газов при воздействии кислорода. По словам доктора Хаф, связь между приведениями и железнодорожными путями заставила меня задуматься об искрах. Однако эта связь может иметь и другое объяснение, например, тенденция железных дорог следовать коридорам, которые были прорезаны разломами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 5 научных объяснений паранормальной активности.