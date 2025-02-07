Через понад півстоліття розкрито таємницю "привида Саммервіля": вся справа в геології (відео)

Десятиліттями місцеві жителі й мисливці за привидами по всьому світу вважали, що на залізничній дорозі мешкає привид жінки, яка шукає чоловіка.

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Приблизно із середини 19 століття з'явилося дедалі більше історій про примару, яка блукає на залізничних коліях між Чарльстоном і Саммервілем у Південній Кароліні (США). Існує кілька версій цієї історії, однак суть полягає в тому, що чоловік, який працював на залізниці, був збитий потягом і обезголовлений. Після його смерті дружина поверталася на це місце з ліхтарем, щоб відшукати чоловіка — її візити продовжилися і після смерті, пише IFLScience.

Протягом 1950-х і 1960-х років та пізніше на прилеглій дорозі, паралельній до залізничних колій, було зафіксовано кілька дивних спостережень. Очевидці повідомляли про дивні вогні, які, здавалося, ширяли в повітрі. Зрештою, дорога, відома як Old Sheep Island Road, стала відома місцевим жителям як Old Light Road і стала приманкою для мисливців за привидами.

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Люди, які бачили вогні, як правило, описували їх як невеликі, кулясті, синього або зеленого кольору, хоча іноді спостерігалися червоні або білі сфери. Хоча зазвичай вогні видно на деякій відстані, іноді їх бачили такими, що прямують до спостерігача або іноді збільшуються в розмірах. В одному з повідомлень ідеться про те, що вогні були розміром із баскетбольний м'яч і висіли в повітрі протягом кількох хвилин.

На додачу до всього, повідомлялося про появу привидів у прилеглих будинках і закладах, а також про інші дивні явища, як-от тряска автомобілів, ляскання дверей і шепіт голосів без джерела.

Тепер, через більш ніж півстоліття, сейсмологиня, що працює в Геологічній службі США, докторка Сюзан Хаф вважає, що розкрила таємницю появи цього загадкового привида в Чарльстоні. Хаф вважає, що у всіх цих спостережень насправді є "загальна геологічна нитка".

Доктор Хаф припускає, що кулі, що світяться, які сприймалися як ліхтар, можуть бути "вогнями землетрусів". Хоча немає єдиної загальноприйнятої теорії про те, що їх викликає, є кілька ідей. Одна з них полягає в тому, що вони викликані викидом газу із Землі.

Гіпотеза викиду газу включає два можливих механізми. Радон — інертний газ, а тому він не запалюється, але потенційно він може бути пов'язаний з явищем розряду, що тліє, при якому електрони переходять у збуджений стан, а потім падають назад на свою основну орбітальну оболонку. Зазвичай це відбувається за низьких температур, близьких до точки замерзання.

З іншого боку, гіпотеза виділення газу припускає, що вони можуть бути викликані займанням горючих газів при впливі кисню. За словами доктора Хаф, зв'язок між привидами та залізничними коліями змусив мене задуматися про іскри. Однак цей зв'язок може мати й інше пояснення, наприклад, тенденція залізниць слідувати коридорам, які були прорізані розломами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали 5 наукових пояснень паранормальної активності.