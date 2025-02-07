Найден новый способ приготовить идеальное яйцо: абсолютное совершенство всего за 32 минуты (фото)

Исследователи разработали новую технику, позволяющую оптимально приготовить яйцо во всех его частях.

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Приготовление яиц — достаточно сложный процесс: ошибетесь всего на долю секунды, и вы получите либо сопливый недоваренный белок, либо сухой желток. К счастью для нас, ученые теперь разработали совершенно новую технику, которая позволяет равномерно приготовить яйцо во всех его частях, пишет IFLScience.

Главный недостаток новой техники заключается в том, что новый метод весьма длительный и трудоемкий: необходимо каждый две минуты перекладывать яйцо из кастрюли с кипящей водой в миску с теплой водой, а затем обратно. В общей сложности такой способ приготовления яиц потребует чуть более получаса — 32 минуты.

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На новое исследование, опубликованное в журнале Communications Engineering, ученых натолкнуло то, что повара, часто сталкиваются с одной непреодолимой проблемой, а именно "двухфазной структурой" яйца: белок и желток готовятся при разных температурах:

белки денатурируют при 85°C;

желткам требуется всего 65°C.

Теперь ученые, похоже, нашли решение этой головоломки. Команда использовала программное обеспечение для вычислительной гидродинамики и обнаружила, что многократно перенося яйцо между водяными банями при температурах 100°C и 30°C, можно поддерживать температуру внутри желтка на уровне 67°C. Потребуется 32 минуты, чтобы идеально приготовить яйцо во всех его частях.

Новый метод получил название "периодическая готовка". В ходе исследования ученые также сравнили текстуры яиц, приготовленных с использованием разных техник, в том числе:

техника "периодической готовки";

яйца, сваренные вкрутую;

яйца, сваренные всмятку;

яйца, приготовленные методом су-вид.

Результаты показали, что варка яйца вкрутую в течение 12 минут приводит к равномерной температуре 100°C во всех частях, что приводит к хорошо проваренному белку, в то время как желток превращается в нежелательную "твердую пасту". В то же время варка всмятку в течение 6 минут оставляет желток недоваренным, в то время как техника су-вид обеспечивает кремообразный желток, но белок часто остается недоваренным.

Разработана новая техника приготовления яиц Фото: Pellegrino Musto/Ernesto Di Maio

Теперь ученые считают, что эти проблемы приготовления яиц, вероятно, можно решить с помощью периодической техники готовки, поскольку использование циклов помогает достичь более высокой температуры в белке, сохраняя при этом кремообразную консистенцию желтка.

Ученые также использовали ядерный магнитный резонанс и масс-спектрометрию высокого разрешения для анализа химического состава яиц, приготовленных с использованием каждого из четырех методов. В целом периодическая готовка привела к самой высокой концентрации класса молекул, известных как полифенолы.

Отметим, что более ранние исследования также показали, что диета, богатая полифенолами, по-видимому, защищает и предотвращает возникновение нескольких заболеваний", исследователи приходят к выводу, что мы должны уделять более получаса каждому приготовленному яйцу.

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