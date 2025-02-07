Знайдено новий спосіб приготувати ідеальне яйце: абсолютна досконалість усього за 32 хвилини (фото)
Дослідники розробили нову техніку, що дає змогу оптимально приготувати яйце у всіх його частинах.
Приготування яєць — досить складний процес: помилитеся всього на частку секунди, і ви отримаєте або сопливий недоварений білок, або сухий жовток. На щастя для нас, вчені тепер розробили абсолютно нову техніку, яка дає змогу рівномірно приготувати яйце у всіх його частинах, пише IFLScience.
Головний недолік нової техніки полягає в тому, що новий метод досить тривалий і трудомісткий: необхідно кожні дві хвилини перекладати яйце з каструлі з киплячою водою в миску з теплою водою, а потім назад. Загалом такий спосіб приготування яєць потребуватиме трохи більше ніж пів години — 32 хвилини.
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На нове дослідження, опубліковане в журналі Communications Engineering, вчених наштовхнуло те, що кухарі часто стикаються з однією нездоланною проблемою, а саме "двофазною структурою" яйця: білок і жовток готуються за різних температур:
- білки денатурують за 85°C;
- жовткам потрібно всього 65°C.
Тепер учені, схоже, знайшли рішення цієї головоломки. Команда використовувала програмне забезпечення для обчислювальної гідродинаміки та виявила, що багаторазово переносячи яйце між водяними лазнями за температур 100°C і 30°C, можна підтримувати температуру всередині жовтка на рівні 67°C. Знадобиться 32 хвилини, щоб ідеально приготувати яйце у всіх його частинах.
Новий метод отримав назву "періодичне готування". Під час дослідження вчені також порівняли текстури яєць, приготованих із використанням різних технік, зокрема:
- техніка "періодичного готування";
- яйця, зварені круто;
- яйця, зварені некруто;
- яйця, приготовані методом сувід.
Результати показали, що варіння яйця круто протягом 12 хвилин призводить до рівномірної температури 100°C у всіх частинах, що призводить до добре провареного білка, тоді як жовток перетворюється на небажану "тверду пасту". Водночас варіння некруто протягом 6 хвилин залишає жовток недовареним, тоді як техніка сувід забезпечує кремоподібний жовток, але білок часто залишається недовареним.
Тепер учені вважають, що ці проблеми приготування яєць, імовірно, можна розв'язати за допомогою періодичної техніки готування, оскільки використання циклів допомагає досягти вищої температури в білку, зберігаючи при цьому кремоподібну консистенцію жовтка.
Вчені також використовували ядерний магнітний резонанс і мас-спектрометрію з високою роздільною здатністю для аналізу хімічного складу яєць, приготованих з використанням кожного з чотирьох методів. Загалом періодичне приготування призвело до найвищої концентрації класу молекул, відомих як поліфеноли.
Зазначимо, що більш ранні дослідження також показали, що дієта, багата на поліфеноли, мабуть, захищає і запобігає виникненню кількох захворювань", дослідники доходять висновку, що ми маємо приділяти понад пів години кожному приготованому яйцю.
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