Знайдено новий спосіб приготувати ідеальне яйце: абсолютна досконалість усього за 32 хвилини (фото)

Дослідники розробили нову техніку, що дає змогу оптимально приготувати яйце у всіх його частинах.

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Приготування яєць — досить складний процес: помилитеся всього на частку секунди, і ви отримаєте або сопливий недоварений білок, або сухий жовток. На щастя для нас, вчені тепер розробили абсолютно нову техніку, яка дає змогу рівномірно приготувати яйце у всіх його частинах, пише IFLScience.

Головний недолік нової техніки полягає в тому, що новий метод досить тривалий і трудомісткий: необхідно кожні дві хвилини перекладати яйце з каструлі з киплячою водою в миску з теплою водою, а потім назад. Загалом такий спосіб приготування яєць потребуватиме трохи більше ніж пів години — 32 хвилини.

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На нове дослідження, опубліковане в журналі Communications Engineering, вчених наштовхнуло те, що кухарі часто стикаються з однією нездоланною проблемою, а саме "двофазною структурою" яйця: білок і жовток готуються за різних температур:

білки денатурують за 85°C;

жовткам потрібно всього 65°C.

Тепер учені, схоже, знайшли рішення цієї головоломки. Команда використовувала програмне забезпечення для обчислювальної гідродинаміки та виявила, що багаторазово переносячи яйце між водяними лазнями за температур 100°C і 30°C, можна підтримувати температуру всередині жовтка на рівні 67°C. Знадобиться 32 хвилини, щоб ідеально приготувати яйце у всіх його частинах.

Новий метод отримав назву "періодичне готування". Під час дослідження вчені також порівняли текстури яєць, приготованих із використанням різних технік, зокрема:

техніка "періодичного готування";

яйця, зварені круто;

яйця, зварені некруто;

яйця, приготовані методом сувід.

Результати показали, що варіння яйця круто протягом 12 хвилин призводить до рівномірної температури 100°C у всіх частинах, що призводить до добре провареного білка, тоді як жовток перетворюється на небажану "тверду пасту". Водночас варіння некруто протягом 6 хвилин залишає жовток недовареним, тоді як техніка сувід забезпечує кремоподібний жовток, але білок часто залишається недовареним.

Розроблено нову техніку приготування яєць Фото: Pellegrino Musto/Ernesto Di Maio

Тепер учені вважають, що ці проблеми приготування яєць, імовірно, можна розв'язати за допомогою періодичної техніки готування, оскільки використання циклів допомагає досягти вищої температури в білку, зберігаючи при цьому кремоподібну консистенцію жовтка.

Вчені також використовували ядерний магнітний резонанс і мас-спектрометрію з високою роздільною здатністю для аналізу хімічного складу яєць, приготованих з використанням кожного з чотирьох методів. Загалом періодичне приготування призвело до найвищої концентрації класу молекул, відомих як поліфеноли.

Зазначимо, що більш ранні дослідження також показали, що дієта, багата на поліфеноли, мабуть, захищає і запобігає виникненню кількох захворювань", дослідники доходять висновку, що ми маємо приділяти понад пів години кожному приготованому яйцю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як і коли краще вживати яйця.