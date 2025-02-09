Давний спор решен: ученые выяснили, что люди ели друг друга 18 000 лет назад, в чем причина

Древние люди ели не только человеческое мясо, но и мозги.

Related video

Ученые нашли доказательства того, что люди, жившие в эпоху позднего палеолита 18 000 лет назад ели не только человеческое мясо, но и мозги. Ученые считают, что каннибализм, возможно, был широко распространенной практикой среди древних людей того периода. Исследование опубликовано опубликована в журнале Scientific Reports, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые провели новый анализ человеческих останков, обнаруженных в Машицкой пещере в Польше, возраст которых оценивается в 18 000 лет. Человеческие кости были обнаружены вместе с останками животных.

Во время первоначальных исследований в 90-х годах прошлого века ученые предположили, что повреждения на костях людей свидетельствуют о практике каннибализма среди представителей мадленской культуры, которые жили на больше части Европы в позднем палеолите. Но затем эта версия была отвергнута, в результате чего споры о том ели древние люди друга или нет, продолжались.

Теперь же ученые использовали новые технологии для исследования 63 фрагментов человеческих костей с беспрецедентной детализацией. Этот подход позволил ученым идентифицировать следы повреждений на костях и черепах, которые были намеренно нанесены людьми, а не полученные в результате естественных процессов. Были обнаружены следи порезов и переломов, которые говорят о подготовке человеческих тел к употреблению в пищу. При этом ученые обнаружили, что древние люди ели не только человеческое мясо, но и головной мозг, а также костный мозг.

Ученые пришли к выводу, что тела были разделаны вскоре после смерти, чтобы избежать разложения. В частности, на черепах есть порезы, указывающие на удаление кожи головы и плоти, в то время как переломы костей являются результатом попыток удаления мозга. Ученые считают, что при разделке тел древние люди отдавали приоритет наиболее питательным частям тела.

Авторы исследования связывают каннибализм у древних людей с нехваткой обычной пищи, погребальной практикой, а также с практикой поедания убитых врагов, чтобы окончательно доказать свое превосходство.

Вполне возможно, что этот каннибализм мог быть связан с растущей напряженностью, вызванной демографической экспансией, произошедшей после последнего ледникового максимума. Большее количество людей могло привести к большей конкуренции за еду, что привело к большему количеству конфликтов и, в конечном итоге, актов каннибализма, говорят ученые.

В настоящее время по всей Европе есть пять мест, датируемых тем же периодом истории, которые демонстрируют явные доказательства человеческого каннибализма. Это позволяет ученым предположить, что каннибализм был частью культуры древних людей в позднем палеолите.

Возможно, каннибализм среди древних людей был широко распространенной практикой, говорят ученые. Но нужно больше данных, чтобы найти этому подтверждение.

Как уже писал Фокус, археологи нашли уникальное украшение из более 270 000 бусин. Исследуя древний погребальный комплекс, ученые обнаружили останки женщин, похороненных в ритуальной одежде из бусин. По мнению археологов, этот наряд играл решающую роль во время ритуалов, демонстрируя статус женщин.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли новые тайны погребальных практик Древнего Египта. Ученые впервые исследовали розовую и белую пасту, которыми в Древнем Египте запечатывали гробы умерших. Оказалось, что эти вещества имели разный состав.