Давню суперечку розв'язано: учені з'ясували, що люди їли одне одного 18 000 років тому, у чому причина

Стародавні люди їли не тільки людське м'ясо, а й мізки.

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Учені знайшли докази того, що люди, які жили в епоху пізнього палеоліту 18 000 років тому, їли не тільки людське м'ясо, а й мізки. Вчені вважають, що канібалізм, можливо, був широко поширеною практикою серед стародавніх людей того періоду. Дослідження опубліковано опубліковане в журналі Scientific Reports, пише IFLScience.

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Вчені провели новий аналіз людських останків, виявлених у Машицькій печері в Польщі, вік яких оцінюють у 18 000 років. Людські кістки були виявлені разом з останками тварин.

Під час початкових досліджень у 90-х роках минулого століття вчені припустили, що пошкодження на кістках людей свідчать про практику канібалізму серед представників мадленської культури, які жили на більшій частині Європи в пізньому палеоліті. Але потім цю версію було відкинуто, внаслідок чого суперечки про те, їли стародавні люди один одного чи ні, тривали.

Тепер же вчені використали нові технології для дослідження 63 фрагментів людських кісток з безпрецедентною деталізацією. Цей підхід дав змогу вченим ідентифікувати сліди ушкоджень на кістках і черепах, які були навмисно нанесені людьми, а не отримані в результаті природних процесів. Було виявлено сліди порізів і переломів, які свідчать про підготовку людських тіл до вживання в їжу. При цьому вчені виявили, що стародавні люди їли не тільки людське м'ясо, а й головний мозок, а також кістковий мозок.

Вчені дійшли висновку, що тіла були оброблені незабаром після смерті, щоб уникнути розкладання. Зокрема, на черепахах є порізи, що вказують на видалення шкіри голови і плоті, в той час як переломи кісток є результатом спроб видалення мозку. Учені вважають, що під час оброблення тіл стародавні люди віддавали пріоритет найбільш поживним частинам тіла.

Автори дослідження пов'язують канібалізм у стародавніх людей з нестачею звичайної їжі, похоронною практикою, а також із практикою поїдання вбитих ворогів, щоб остаточно довести свою перевагу.

Цілком можливо, що цей канібалізм міг бути пов'язаний зі зростаючою напруженістю, викликаною демографічною експансією, що сталася після останнього льодовикового максимуму. Більша кількість людей могла призвести до більшої конкуренції за їжу, що призвело до більшої кількості конфліктів і, в кінцевому підсумку, актів канібалізму, кажуть учені.

Наразі по всій Європі є п'ять місць, датованих тим самим періодом історії, які демонструють явні докази людського канібалізму. Це дає змогу вченим припустити, що канібалізм був частиною культури стародавніх людей у пізньому палеоліті.

Можливо, канібалізм серед стародавніх людей був широко поширеною практикою, кажуть учені. Але потрібно більше даних, щоб знайти цьому підтвердження.

Як уже писав Фокус, археологи знайшли унікальну прикрасу з понад 270 000 намистин. Досліджуючи стародавній похоронний комплекс, вчені виявили останки жінок, похованих у ритуальному одязі з намистин. На думку археологів, це вбрання відігравало вирішальну роль під час ритуалів, демонструючи статус жінок.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили нові таємниці похоронних практик Стародавнього Єгипту. Вчені вперше досліджували рожеву і білу пасту, якими в Стародавньому Єгипті запечатували труни померлих. Виявилося, що ці речовини мали різний склад.