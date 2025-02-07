Ранее их не исследовали: ученые раскрыли новые тайны погребальных практик Древнего Египта

Ученые впервые исследовали розовую и белую пасту, которыми в Древнем Египте запечатывали гробы умерших. Оказалось, что эти вещества имели разный состав.

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Около 2700 лет назад в Древнем Египте человек, известный как Пакепу, имел титул "водопроливателя запада Фив", что означало надзор за захоронениями. После смерти его положили в деревянный гроб, запечатанный розовой и белой пастой — материалами, которые сейчас впервые проанализировали ученые, пишет IFLScience.

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Погребальный контейнер Пакепа, который сейчас хранится в Музее Фицвильяма Кембриджского университета, состоит из двух вложенных друг в друга гробов, так называемых внутреннего и промежуточного гробов. В соответствии со своими обязанностями он проводил погребальные обряды и ухаживал за гробницами.

Недавние исследования изучили материалы, использованные для запечатывания этих гробов, обнаружив вариации в материалах, из которых они изготовлены. Исследование показало, что розовые пасты использовали преимущественно для заполнения структурных промежутков, тогда как белые пасты служили подготовительным слоем для декоративной росписи.

Определенный тип белой пасты также обнаружили только во внутренней части гроба. Этот материал использовали для создания вещества, напоминающего картон, слоистую композицию из льна или папируса, скрепленную гипсом. Этой техникой, похожей на папье-маше, пользовались в Древнем Египте для изготовления погребальных масок и оболочек для мумий.

Предыдущие исследования показали, что некоторые смеси изготовлены из нагретой извести и гипса, тогда как другие состояли из ила, карбоната кальция или подобных веществ.

Последние данные указывают на то, что все пасты на гробах из Пакепа содержали кальцит в качестве основного компонента. Процесс создания включал измельчение известняка в мелкий порошок и смешивание его с органическим связующим веществом.

Примечательно, что внутренний гроб содержал более чистый кальцит для своего внешнего слоя, а внешний — более низкого сорта с большим количеством примесей.

Исследователи отметили, что к выбору и обработке материалов для внутреннего гроба, который непосредственно контактировал с телом, относились с большей тщательностью. Это позволяет предположить, что, как и в более ранних саркофагах для мумий, внутренний гроб функционировал как продолжение самого погребального савана.

Исследование также показало, что розовые пасты, которые приобрели свою окраску из-за содержания железа, были менее изысканными, чем белые. Поскольку эти пасты в основном использовали для заполнения промежутков, а не для видимой отделки, их текстура и внешний вид могли иметь меньшее значение. Большие минеральные зерна в пасте, вероятно, способствовали структурной стабильности, предотвращая усадку во время высыхания.

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Разнообразие формул свидетельствует о том, что ремесленники использовали различные методы, которые базировались на их подготовке и имеющихся ресурсах. Наличие нескольких типов пасты на гробах Пакепу также свидетельствует о том, что над его захоронением работали многочисленные мастера, каждый из которых использовал свои собственные специализированные техники.

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