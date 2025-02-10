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Технологии и наука

В Бразилии рыбацкой сетью "выловили" корабль-призрак: военное судно было потоплено нацистами (фото)

Фото: ВМС Бразилии

Поисковая команда ВМС Бразилии подтвердила, что найденное судно – это военный корабль Vital de Oliveira.

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У берегов Бразилии были найдены обломки затонувшего корабля-призрака времен Второй мировой войны, пишет Daily Mail.

Речь идет о бразильском судне Vital de Oliveira, которое потопила немецкая подводная лодка в 1944 году. Тогда погибли 100 человек из 270 членов экипажа. Обломки были обнаружены бразильскими ВМС у берегов Рио-де-Жанейро, когда водолазы заметили пушку на морском дне.

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Теперь официально подтверждено, что найденные обломки корабля принадлежат Vital de Oliveira.

"Используемое оборудование позволило нам получить беспрецедентные снимки корпуса корабля", — говорится в заявлении ВМС.

В 1931 году судно Vital de Oliveira было включено в состав бразильского флота, оно использовалось для доставки военного персонала и грузов вдоль побережья. Во время одного из таких рейдом вражеская торпеда уничтожила корабль.

Бразилия вступила во Вторую мировую войну 22 августа 1942 года, объявив войну Германии, Италии и Японии, после чего присоединилась к союзникам 8 февраля 1943 года, подписав Декларацию Организации Объединенных Наций.

В конечном итоге Бразилия стала военным центром для США, принимая американские самолеты, которые сражались с немецкой армией.

Еще до того, как потопленный корабль нашли бразильские ВМС, обломки обнаружил рыбак, чья сеть зацепилась за что-то на морском дне более 10 лет назад. После этого ВМС Бразилии отправили на поиски глубоководных водолазов, которые подтвердили, что было найдено затонувшее судно.

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Затонувший военный корабль Vital de Oliveira
Фото: ВМС Бразилии

Только в прошлом месяце затонувшие обломки удалось идентифицировать, после того, как осмотр провел Отдел подводной археологии исторического наследия ВМФ.

"Мы нашли и задокументировали местоположение корабля благодаря многолучевому эхолоту и гидролокатору бокового обзора. Это оборудование часто используется для гидрографических и археологических исследований", — говорит член поисковой комиссии, капитан-лейтенант Кайо Сезар Перейра Демилио.

Для картирования морского дна и обнаружения затонувших обломков поисковая команда использовала многолучевой гидролокатор. Так исследователи определили точное местоположение корабля. Далее с помощью гидролокатора бокового обзора, который использует звуковые волны для создания изображения морского дня, детально визуализировали корпус и другие элементы затонувшего корабля.

Все собранные данные будут использованы для создания трехмерных моделей затонувшего судна.

"Эти модели позволят провести детальную оценку оставшихся структурных объектов и взаимосвязи судна с окружающей средой", — говорит лейтенант Демилио.

Команда также планирует отправить дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV) на дно океана для исследования места происшествия.

Напомним, американец нашел "Корабль золота" и сел в тюрьму на 10 лет. Охотник за сокровищами нашел затонувший корабль, который пошел ко дну в 1857 году с 21 тонной золотых самородков и монет.