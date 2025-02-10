У Бразилії рибальською сіткою "виловили" корабель-привид: військове судно було потоплене нацистами (фото)

Пошукова команда ВМС Бразилії підтвердила, що знайдене судно — це військовий корабель Vital de Oliveira.

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Біля берегів Бразилії було знайдено уламки затонулого корабля-примари часів Другої світової війни, пише Daily Mail.

Йдеться про бразильське судно Vital de Oliveira, яке потопив німецький підводний човен 1944 року. Тоді загинули 100 осіб із 270 членів екіпажу. Уламки були виявлені бразильськими ВМС біля берегів Ріо-де-Жанейро, коли водолази помітили гармату на морському дні.

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Тепер офіційно підтверджено, що знайдені уламки корабля належать Vital de Oliveira.

"Обладнання, що використовується, дало нам змогу отримати безпрецедентні знімки корпусу корабля", — йдеться в заяві ВМС.

1931 року судно Vital de Oliveira було зараховане до складу бразильського флоту, його використовували для доставки військового персоналу і вантажів уздовж узбережжя. Під час одного з таких рейдів ворожа торпеда знищила корабель.

Бразилія вступила у Другу світову війну 22 серпня 1942 року, оголосивши війну Німеччині, Італії та Японії, після чого приєдналася до союзників 8 лютого 1943 року, підписавши Декларацію Організації Об'єднаних Націй.

Зрештою Бразилія стала військовим центром для США, приймаючи американські літаки, які билися з німецькою армією.

Ще до того, як потоплений корабель знайшли бразильські ВМС, уламки виявив рибалка, чия сітка зачепилася за щось на морському дні понад 10 років тому. Після цього ВМС Бразилії відправили на пошуки глибоководних водолазів, які підтвердили, що було знайдено затонуле судно.

Затонулий військовий корабель Vital de Oliveira Фото: ВМС Бразилии

Тільки минулого місяця затонулі уламки вдалося ідентифікувати, після того, як огляд провів Відділ підводної археології історичної спадщини ВМФ.

"Ми знайшли та задокументували місце розташування корабля завдяки багатопроменевому ехолоту і гідролокатору бічного огляду. Це обладнання часто використовується для гідрографічних та археологічних досліджень", — каже член пошукової комісії, капітан-лейтенант Кайо Сезар Перейра Деміліо.

Для картування морського дна і виявлення затонулих уламків пошукова команда використовувала багатопроменевий гідролокатор. Так дослідники визначили точне місце розташування корабля. Далі за допомогою гідролокатора бічного огляду, який використовує звукові хвилі для створення зображення морського дня, детально візуалізували корпус та інші елементи затонулого корабля.

Усі зібрані дані будуть використані для створення тривимірних моделей затонулого судна.

"Ці моделі дадуть змогу провести детальну оцінку структурних об'єктів, що залишилися, і взаємозв'язку судна з навколишнім середовищем", — каже лейтенант Деміліо.

Команда також планує відправити дистанційно керовані підводні апарати (ROV) на дно океану для дослідження місця події.

Нагадаємо, американець знайшов "Корабель золота" і сів у в'язницю на 10 років. Мисливець за скарбами знайшов затонулий корабель, який пішов на дно 1857 року з 21 тонною золотих самородків і монет.