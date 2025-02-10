Земля без ледяного покрова: спутниковые снимки впервые запечатлели Аляску без снега

Необычные погодные условия и изменение климата привели к резким изменениям в северо-западном штате.

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В последние несколько лет ученые предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: в результате мир столкнулся с невероятными волнами жары и засухи. Теперь новые спутниковые снимки также показывают, что необычные погодные условия и изменения климата привели к резким изменениям в северо-западном штате, пишет Live Science.

Новые спутниковые снимки показывают резкие темпы глобального потепления на Аляске, когда прошлогодний снег исчез, оставив после себя километры голой земли. Фотографии были сделаны спутниками NASA Terra и Aqua, оснащенными прибором спектрорадиометра с умеренным разрешением. Ученые наблюдали за округом Бристоль-Бей на юге Аляски, где средняя глубина снежного покрова в январе составила около 33 сантиметра в период с 1998 по 2025 год.

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Но в этом году станция, как и другие части штата, сообщила о почти полном отсутствии снега на земле: спутниковые снимки показывают большие участки суши без снега. Результаты исследований показывают, что с декабря 2024 года температура по всему штату была на 3-6 градусов по Цельсию выше нормы, а в изолированных районах наблюдались еще большие аномалии.

Теперь ученые полагают, что высокие температуры привели к таянию существующего снега и льда и выпадению новых осадков в виде дождя. Поскольку изменение климата нагревает планету, арктические регионы, такие как Аляска, испытывают резкие темпы потепления, причем температура растет в четыре раза быстрее, чем в остальном мире. Наблюдения показывают, что средняя температура в Анкоридже в январе текущего годы составила -1,5 градуса по Цельсию, что на 7,2 градуса выше среднего.

Ученые полагают, что на то есть несколько причин: во-первых, необычные погодные условия в северной части Тихого океана спровоцировали морскую волну тепла по всей Северной Америке этой зимой. Авторы исследования отмечают, что это потепление усугубилось на Аляске из-за теплого хребта воздуха высокого давления, нависшего над штатом. Во-вторых, изменение климата все больше разрушает морской лед региона, который действует как защитный щит, отражающий солнечные лучи обратно в космос. Отметим, что это явление известно как эффект альбедо и теперь работает в обратном направлении: тающий морской лед обнажает более темные воды, которые поглощают больше солнечных лучей.

Спутниковый снимок NASA, показывающий таяние снега на Аляске Фото: NASA

Простыми словами, это означает, что Земля нагревается, а арктические регионы превращаются из планетарных холодильников в радиаторы. Это приводит к тому, что снежный покров Аляски, снег, который накапливается зимой и тает весной, сокращается.

Авторы исследования также отмечают, что климатические модели предсказывают, что к середине этого столетия резкое сокращение снежного покрова будет угрожать ледникам региона и принесет более сильные штормы и больше осадков. Например, в конце прошлого месяца рассеивание фронта высокого давления привело к порыву арктических ветров, которые вернули отрицательные температуры по всему штату. Однако местные прогнозы не предполагают, что это продлится долго: ожидается, что к середине февраля в штат вернутся температуры выше нормы.

Ранее Фокус писал о том, что Арктика потеряла чудовищное количество льда: ученые недосчитались 1,29 млн км² площади.