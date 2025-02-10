Земля без крижаного покриву: супутникові знімки вперше зафіксували Аляску без снігу

Незвичайні погодні умови та зміна клімату призвели до різких змін у північно-західному штаті.

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В останні кілька років вчені попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: в результаті світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи. Тепер нові супутникові знімки також показують, що незвичайні погодні умови й зміни клімату призвели до різких змін у північно-західному штаті, пише Live Science.

Нові супутникові знімки показують різкі темпи глобального потепління на Алясці, коли торішній сніг зник, залишивши після себе кілометри голої землі. Фотографії були зроблені супутниками NASA Terra та Aqua, оснащеними приладом спектрорадіометра з помірною роздільною здатністю. Вчені спостерігали за округом Брістоль-Бей на півдні Аляски, де середня глибина снігового покриву в січні становила близько 33 сантиметрів у період з 1998 по 2025 рік.

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Але цього року станція, як і інші частини штату, повідомила про майже повну відсутність снігу на землі: супутникові знімки показують великі ділянки суші без снігу. Результати досліджень показують, що з грудня 2024 року температура по всьому штату була на 3-6 градусів за Цельсієм вищою за норму, а в ізольованих районах спостерігалися ще більші аномалії.

Тепер учені вважають, що високі температури призвели до танення наявного снігу і льоду і випадання нових опадів у вигляді дощу. Оскільки зміна клімату нагріває планету, арктичні регіони, такі як Аляска, зазнають різких темпів потепління, причому температура зростає вчетверо швидше, ніж у решті світу. Спостереження показують, що середня температура в Анкориджі в січні поточного року становила -1,5 градуса за Цельсієм, що на 7,2 градуса вище середнього.

Вчені вважають, що на те є кілька причин: по-перше, незвичайні погодні умови в північній частині Тихого океану спровокували морську хвилю тепла по всій Північній Америці цієї зими. Автори дослідження зазначають, що це потепління посилилося на Алясці через теплий хребет повітря високого тиску, що навис над штатом. По-друге, зміна клімату все більше руйнує морський лід регіону, який діє як захисний щит, що відбиває сонячні промені назад у космос. Зазначимо, що це явище відоме як ефект альбедо і тепер працює у зворотному напрямку: морський лід, що тане, оголює темніші води, які поглинають більше сонячних променів.

Супутниковий знімок NASA, що показує танення снігу на Алясці Фото: NASA

Простими словами, це означає, що Земля нагрівається, а арктичні регіони перетворюються з планетарних холодильників на радіатори. Це призводить до того, що сніговий покрив Аляски, сніг, який накопичується взимку і тане навесні, скорочується.

Автори дослідження також зазначають, що кліматичні моделі передбачають, що до середини цього століття різке скорочення снігового покриву загрожуватиме льодовикам регіону і принесе сильніші шторми та більше опадів. Наприклад, наприкінці минулого місяця розсіювання фронту високого тиску призвело до пориву арктичних вітрів, які повернули негативні температури по всьому штату. Однак місцеві прогнози не припускають, що це триватиме довго: очікується, що до середини лютого до штату повернуться температури вище норми.

Раніше Фокус писав про те, що Арктика втратила жахливу кількість льоду: вчені недорахувалися 1,29 млн км² площі.