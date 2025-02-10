Секретный ядерный взрыв или землетрясение в Иране: ученые выяснили, что произошло

Команда из Университета Джонса Хопкинса провела исследование, чтобы разобраться в том, с чем были связаны подземные толчки в Иране в прошлом году.

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В 2024 году в Иране произошло землетрясение, после чего в социальных сетях начала распространяться весьма сомнительная информация. Некоторые утверждали, что подземные толки имеют вовсе не природное происхождение, а являются результатом испытания секретного ядерного оружия Ирана, пишет Gizmodo.

Совсем недавно команда исследователей под эгидой Университета Джонса Хопкинса опубликовала работу, которая опровергает теорию заговора о ядерном взрыве. Исследование подтвердило, что землетрясение было обычным сейсмическим событием, а также подчеркнуло риск использования научной дезинформации в военных целях во времена геополитической напряженности.

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"Вокруг произошедшего землетрясения была организована целая кампания по распространению дезинформации о ядерных испытаниях Ирана, что происходит крайне редко. Это показывает, как геофизические данные сыграли важную роль в геополитическом кризисе", — говорит руководитель исследования Бенджамин Фернандо из Университета Джонса Хопкинса.

Меньше чем через год после нападения ХАМАС на Израиль произошло землетрясение магнитудой 4,5 примерно в 50 км к юго-западу от иранского города Семнан. Он находится в 216 км к востоку от столицы Тегерана.

Ученые проанализировали это происшествие, использовав общедоступные данные станций сейсмического мониторинга.

"Источником землетрясения было то, что мы называем взбросом – движением, связанным с дроблением земной коры при столкновении Аравийской и Евразийской плит. У ядерных же испытаний были бы совсем другие сигнатуры, больше подходящие для взрыва", — объясняют авторы исследования.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая занимается отслеживанием ядерных испытаний по всему миру, также подтвердила, что землетрясение в Иране было просто землетрясением. Отмечается, что подземные толчки были очень похожи на те, которые были зафиксированы в 2015 и 2018 годах.

Иран является сейсмически активным регионом, так как находится на стыке Аравийской и Евразийской тектонических плит.

Но слухи о том, что землетрясение не было естественным, распространились в соцсетях молниеносно. Исследования показало, что первый пост с дезинформацией появился в X меньше чем через 20 минут после землетрясения.

После этого издания во всем мире подхватили эту новость, включая СМИ в США, Франции, Великобритании, Израиле, Индии, Пакистане и Зимбабве.

Напомним, ученые рассказали, сколько ядерных бомб взорвали за почти 80 лет. Первое испытание ядерной бомбы, проведенное в 1945 году, положило начало международной гонке вооружений, включавшей ядерные испытания.