Секретний ядерний вибух чи землетрус в Ірані: вчені з'ясували, що сталося

Команда з Університету Джонса Гопкінса провела дослідження, щоб розібратися в тому, з чим були пов'язані підземні поштовхи в Ірані минулого року.

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У 2024 році в Ірані стався землетрус, після чого в соціальних мережах почала поширюватися вельми сумнівна інформація. Дехто стверджував, що підземні поштовхи мають зовсім не природне походження, а є результатом випробування секретної ядерної зброї Ірану, пише Gizmodo.

Зовсім нещодавно команда дослідників під егідою Університету Джонса Гопкінса опублікувала роботу, яка спростовує теорію змови про ядерний вибух. Дослідження підтвердило, що землетрус був звичайною сейсмічною подією, а також наголосило на ризику використання наукової дезінформації у військових цілях за часів геополітичної напруженості.

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"Навколо землетрусу, що стався, було організовано цілу кампанію з поширення дезінформації про ядерні випробування Ірану, що відбувається вкрай рідко. Це показує, як геофізичні дані зіграли важливу роль у геополітичній кризі", — каже керівник дослідження Бенджамін Фернандо з Університету Джонса Гопкінса.

Менше ніж через рік після нападу ХАМАС на Ізраїль стався землетрус магнітудою 4,5 приблизно за 50 км на північний захід від іранського міста Семнан. Воно розташоване за 216 км на схід від столиці Тегерана.

Вчені проаналізували цю подію, використавши загальнодоступні дані станцій сейсмічного моніторингу.

"Джерелом землетрусу було те, що ми називаємо викидом — рухом, пов'язаним із дробленням земної кори під час зіткнення Аравійської та Євразійської плит. Ядерні ж випробування мали б зовсім інші сигнатури, які більше підходять для вибуху", — пояснюють автори дослідження.

Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, яка займається відстеженням ядерних випробувань по всьому світу, також підтвердила, що землетрус в Ірані був просто землетрусом. Зазначається, що підземні поштовхи були дуже схожі на ті, які були зафіксовані у 2015 і 2018 роках.

Іран є сейсмічно активним регіоном, оскільки розташований на стику Аравійської та Євразійської тектонічних плит.

Але чутки про те, що землетрус не був природним, поширилися в соцмережах блискавично. Дослідження показало, що перший пост із дезінформацією з'явився в X менше ніж через 20 хвилин після землетрусу.

Після цього видання в усьому світі підхопили цю новину, включно зі ЗМІ у США, Франції, Великій Британії, Ізраїлі, Індії, Пакистані та Зімбабве.

Нагадаємо, вчені розповіли, скільки ядерних бомб підірвали за майже 80 років. Перше випробування ядерної бомби, проведене 1945 року, поклало початок міжнародним перегонам озброєнь, що включали ядерні випробування.