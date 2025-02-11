40 см невероятного обаяния: в океане скрывается очень странное существо с ярко-красными губами

Исследователи изучили вид, но до сих пор не знают, почему у его представителей такие яркие губы и зачем они нужны.

Related video

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества удивительных видов. Одной из таких океанских диковинок является причудливая красногубая нетопырь (Ogcocephalus darwini), пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Красногубая нетопырь является родственником примерно 60 других видов нетопырей, однако этот вид особенно удивителен. Представители этого вида постоянно обитают лишь в водах Галапагосских островов, а их уникальная черта — ворчливое выражение, застывшее на ярко-красных губах. Любопытно, что никто не знает, почему у красногубой нетопыри красные губы, хотя некоторые считают, что это помогает нетопырю распознавать виды того же типа в темном мире на дне моря, привлекая партнеров.

К счастью, нечто ученым все же удалось узнать. Например, известно, как они охотятся. Красногубые нетопыри являются представителями отряда рыб Lophiiformes, которые более известны как удильщики. Как другие члены группы, у нетопырей есть специальный придаток на макушке головы, известный как иллициум и имеющий еще одну структуру, известную как эска — она способна излучать свет и выделять жидкость, привлекающую добычу.

Известно, что красногубые нетопыри могут вырастать до 25-40 сантиметров и обитают на глубине от 3 до 76 метров под поверхностью волн. Однако ученые также считают, что представители этого вида могут выживать на глубине около 120 видов. Живя на дне моря, нетопырь на самом деле не плавает, а вместо этого "ходит" с помощью модифицированных плавников по песку. Тем не менее нетопырь может плавать, если захочет, используя свой хвост, чтобы быстрее передвигаться по воде.

Исследователи отмечают, что красногубая нетопырь также считается видом, вызывающим наименьшее опасения и не имеет известных конкретных угроз. Однако ученые считают, что повышение температуры моря и обесцвечивание кораллов могут представлять угрозу, поскольку это изменит их естественную среду обитания и может привести к снижению доступности их естественного источника пищи.

Ранее Фокус писал о том, что что-то заставляет рыб в черных прудах отращивать рецепторы по всей морде: ученые выяснили что это.