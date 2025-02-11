40 см неймовірної чарівності: в океані ховається дуже дивна істота з яскраво-червоними губами

Дослідники вивчили вид, але досі не знають, чому в його представників такі яскраві губи й навіщо вони потрібні.

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Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості дивовижних видів. Однією з таких океанських дивин є химерний червоногубий нетопир (Ogcocephalus darwini), пише IFLScience.

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Червоногубий нетопир є родичем приблизно 60 інших видів нетопирів, проте цей вид особливо дивовижний. Представники цього виду постійно мешкають лише у водах Галапагоських островів, а їхня унікальна риса — буркотливий вираз, застиглий на яскраво-червоних губах. Цікаво, що ніхто не знає, чому в червоногубого нетопира червоні губи, хоча дехто вважає, що це допомагає нетопиру розпізнавати види того самого типу в темному світі на дні моря, приваблюючи партнерів.

На щастя, дещо вченим все ж вдалося дізнатися. Наприклад, відомо, як вони полюють. Червоногубі нетопири є представниками загону риб Lophiiformes, які більш відомі як вудильники. Як інші члени групи, нетопири мають спеціальний придаток на верхівці голови, відомий як ілліціум, і мають ще одну структуру, відому як еска, яка здатна випромінювати світло та виділяти рідину, що приваблює здобич.

Відомо, що червоногубі нетопири можуть виростати до 25-40 сантиметрів і мешкають на глибині від 3 до 76 метрів під поверхнею хвиль. Однак учені також вважають, що представники цього виду можуть виживати на глибині близько 120 видів. Живучи на дні моря, нетопир насправді не плаває, а натомість "ходить" за допомогою модифікованих плавників по піску. Проте нетопир може плавати, якщо захоче, використовуючи свій хвіст, щоб швидше пересуватися по воді.

Дослідники зазначають, що червоногубий нетопир також вважається видом, що викликає найменше побоювання і не має відомих конкретних загроз. Однак вчені вважають, що підвищення температури моря і знебарвлення коралів можуть становити загрозу, оскільки це змінить їхнє природне середовище існування і може призвести до зниження доступності їхнього природного джерела їжі.

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