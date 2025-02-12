Под секретной Зоной 51 в США задрожала земля: землетрясение произошло на "пороге" военной базы

В пустыне Невады недавно было зафиксировано небольшое землетрясение, но внимание привлек его эпицентр.

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Несколько дней назад в Лас-Вегасе произошло землетрясение магнитудой 2,8, чей эпицентр находился всего в нескольких километрах от секретной базы ВВС США Зона 51, пишет DailyMail.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение было зафиксировано в 51 километре к юго-востоку от Битти, что соседствует с тайным военным объектом. За долгие годы теорий заговоров Зона 51 стала настоящим культурным феноменом, связанным с НЛО, инопланетянами и экспериментальными испытаниями самолетов.

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Недавние подземные толчки прямо на пороге базы, видимо, только усилят теории о том, что под поверхностью базы проводятся секретные испытания.

Отмечается, что небольшое землетрясение было зафиксировано в понедельник, в 02:11 по тихоокеанскому времени.

Землетрясения магнитудой 2,5 вполне ощутимы и даже могут привести к незначительным разрушениям, но в этот раз сообщений о пострадавших не поступало. По данным Службы национальных парков, Невада является одним из самых сейсмически активных штатов в стране.

Штат Невада занимает третье место после Калифорнии и Аляски по сейсмической активности. Во всем виноваты многочисленные разломы, которые встречаются у основания почти каждого горного хребта. Ежегодно в Неваде происходят тысячи микроземлетрясений.

"Землетрясения в Западной Неваде вызваны расширением, которое разрывает Неваду. Разрывы возникают, когда Сьерра-Невада тянется на север, потому как она попадает в движение плит Тихоокеанской и Северной Америки", — говорят ученые.

Сама же Зона 51 закрыта для общественности, а также для воздушного движения. Карты Google не показывают никаких упоминаний о присутствии секретной базы ВВС в пустыне Невада.

Но это совсем не мешает конспирологам придумывать все новые и новые "подробности" о секретной базе в пустыне. К примеру, авиационный журналист Джим Гудолл, ссылаясь на свои источники на секретной базе, заявлял, что на базе находятся совершенно секретные технологии, которым бы "позавидовал Джордж Лукас".

В последнее время секретные военные испытания стали горячей темой по всей территории США, поскольку бесчисленное множество людей заметили таинственные рои беспилотников над своими районами.

Также в ноябре десятки свидетелей видели "дроны" НЛО, жужжащие над ключевыми военными объектами США, включая "большой огненный" объект над Зоной 51.

Очевидец из Лас-Вегаса, который сообщил об этом странном кубическом объекте, утверждает, что наблюдал подобные странные воздушные огни в этом районе "более 100 раз" с июня 2020 года. Он добавил, что эти летательные аппараты всегда, похоже, направляются к сверхсекретной базе.

Напомним, ученые поставили точку в спорах о том, было ли землетрясение в Иране вызвано секретным ядерным взрывом. Команда из Университета Джонса Хопкинса провела исследование, чтобы разобраться в том, с чем были связаны подземные толчки в Иране в прошлом году.