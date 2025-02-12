Під секретною Зоною 51 у США затремтіла земля: землетрус стався на "порозі" військової бази

У пустелі Невади нещодавно було зафіксовано невеликий землетрус, але увагу привернув його епіцентр.

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Кілька днів тому в Лас-Вегасі стався землетрус магнітудою 2,8, чий епіцентр знаходився всього за кілька кілометрів від секретної бази ВПС США Зона 51, пише DailyMail.

Згідно з даними Геологічної служби США, землетрус було зафіксовано за 51 кілометр на південний схід від Бітті, що є сусідом таємного військового об'єкта. За довгі роки теорій змов Зона 51 стала справжнім культурним феноменом, пов'язаним з НЛО, інопланетянами та експериментальними випробуваннями літаків.

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Нещодавні підземні поштовхи прямо на порозі бази, мабуть, тільки посилять теорії про те, що під поверхнею бази проводяться секретні випробування.

Зазначається, що невеликий землетрус було зафіксовано в понеділок, о 02:11 за тихоокеанським часом.

Землетруси магнітудою 2,5 цілком відчутні й навіть можуть призвести до незначних руйнувань, але цього разу повідомлень про постраждалих не надходило. За даними Служби національних парків, Невада є одним із найбільш сейсмічно активних штатів у країні.

Штат Невада посідає третє місце після Каліфорнії та Аляски за сейсмічною активністю. У всьому винні численні розломи, які зустрічаються біля основи майже кожного гірського хребта. Щороку в Неваді відбуваються тисячі мікроземлетрусів.

"Землетруси в Західній Неваді спричинені розширенням, яке розриває Неваду. Розриви виникають, коли Сьєрра-Невада тягнеться на північ, тому що вона потрапляє в рух плит Тихоокеанської та Північної Америки", — кажуть учені.

Сама ж Зона 51 закрита для громадськості, а також для повітряного руху. Карти Google не показують жодних згадок про присутність секретної бази ВПС у пустелі Невада.

Але це зовсім не заважає конспірологам вигадувати все нові й нові "подробиці" про секретну базу в пустелі. Наприклад, авіаційний журналіст Джим Гудолл, посилаючись на свої джерела на секретній базі, заявляв, що на базі знаходяться абсолютно секретні технології, яким би "позаздрив Джордж Лукас".

Останнім часом секретні військові випробування стали гарячою темою по всій території США, оскільки незліченна кількість людей помітили таємничі рої безпілотників над своїми районами.

Також у листопаді десятки свідків бачили "дрони" НЛО, що дзижчали над ключовими військовими об'єктами США, включно з "великим вогняним" об'єктом над Зоною 51.

Очевидець із Лас-Вегаса, який повідомив про цей дивний кубічний об'єкт, стверджує, що спостерігав подібні дивні повітряні вогні в цьому районі "більше ніж 100 разів" із червня 2020 року. Він додав, що ці літальні апарати завжди, схоже, прямують до надсекретної бази.

Нагадаємо, вчені поставили крапку в суперечках про те, чи був землетрус в Ірані спричинений секретним ядерним вибухом. Команда з Університету Джонса Гопкінса провела дослідження, щоб розібратися в тому, з чим були пов'язані підземні поштовхи в Ірані минулого року.