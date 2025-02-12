Суровое наказание: археологи обнаружили необычное захоронение легионера в Испании (фото)

Во время исследования древней крепости археологи обнаружили необычное захоронение. Ученые нашли останки мужчины с отрубленными ногами, похороненного лицом вниз.

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В Испании археологи обнаружили скелетные останки мужчины, похороненного с римским кинжалом на спине. Открытие удалось сделать во время строительства солнечной электростанции, что открывает новые возможности для изучения прошлого региона, пишет Heritage Daily.

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Это место, известное как Кортихо Лобато, было укрепленным поселением недалеко от Альмендралехо в испанском регионе Эстремадура. Следы человеческой деятельности на этом месте датируются 3 тысячелетием до нашей эры, а следы человеческой деятельности — вплоть до V века нашей эры.

В Испании археологи обнаружили скелетные останки мужчины, похороненного с римским кинжалом на спине

Обнаруженную в 2021 году, эту территорию исследовали археологи из TERA S.L., которые раскопали обширную ограду с тремя концентрическими стенами, четырьмя высеченными в скалах рвами и крепостными стенами длиной 550 метров с 25 оборонительными башнями.

По данным компании ACCIONA, ответственной за строительство солнечной электростанции, крепость, вероятно, возведена для защиты урожая во время длительной засухи, которая серьезно повлияла на сельское хозяйство. Ее покинули около 2450 года до н. э., и она оставалась практически незанятой до периода Римской империи.

Среди находок — артефакты медного века, в частности, наконечники стрел, топоры, тарелки, миски и грузики для ткацкого станка. Однако самой главной находкой стали останки человека, похороненного лицом вниз в неглубокой могиле. На его спине лежал римский кинжал, который обычно носили солдаты, а ноги, похоже, были отрублены.

Эксперты датируют это захоронение II-III веком нашей эры, что совпадает с периодом, когда Легион VII "Гемина" (Legio VII Gemina) находился в Испании. Необычная поза захоронения и наличие оружия позволяют предположить, что этот человек мог быть легионером, подвергнутым фустуарию — суровому военному наказанию, предназначенному для дезертиров или тех, кого обвиняли в воровстве среди своих собратьев.

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Эта находка дает редкий взгляд на социальные и военные практики римской Испании. Раскопки продолжают проливать свет на многогранную историю региона, углубляя понимание его прошлого.

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