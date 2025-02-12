Суворе покарання: археологи виявили незвичайне поховання легіонера в Іспанії (фото)

Під час дослідження стародавньої фортеці археологи виявили незвичайне поховання. Вчені знайшли останки чоловіка з відрубаними ногами, похованого лицем донизу.

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В Іспанії археологи виявили скелетні останки чоловіка, похованого з римським кинджалом на спині. Відкриття вдалося зробити під час будівництва сонячної електростанції, що відкриває нові можливості для вивчення минулого регіону, пише Heritage Daily.

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Це місце, відоме як Кортіхо Лобато, було укріпленим поселенням поблизу Альмендралехо в іспанському регіоні Естремадура. Сліди людської діяльності на цьому місці датуються 3 тисячоліттям до нашої ери, а сліди людської діяльності — аж до V століття нашої ери.

В Іспанії археологи виявили скелетні останки чоловіка, похованого з римським кинджалом на спині

Виявлену у 2021 році, цю територію дослідили археологи з TERA S.L., які розкопали обширну огорожу з трьома концентричними стінами, чотирма висіченими в скелях ровами та фортечними мурами довжиною 550 метрів з 25 оборонними вежами.

За даними компанії ACCIONA, відповідальної за будівництво сонячної електростанції, фортеця, ймовірно, зведена для захисту врожаю під час тривалої посухи, яка серйозно вплинула на сільське господарство. Її покинули близько 2450 року до н. е., і вона залишалася практично незайнятою до періоду Римської імперії.

Серед знахідок — артефакти мідного віку, зокрема, наконечники стріл, сокири, тарілки, миски та тягарці для ткацького верстата. Однак найголовнішою знахідкою стали останки людини, похованої обличчям донизу в неглибокій могилі. На його спині лежав римський кинджал, який зазвичай носили солдати, а ноги, схоже, були відрубані.

Експерти датують це поховання II-III століттям нашої ери, що збігається з періодом, коли VII легіон Близнюків (Legio VII Gemina) перебував в Іспанії. Незвичайна поза поховання і наявність зброї дозволяють припустити, що ця людина могла бути легіонером, підданим фустуарію — суворому військовому покаранню, призначеному для дезертирів або тих, кого звинувачували в крадіжці серед своїх побратимів.

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Ця знахідка дає рідкісний погляд на соціальні та військові практики римської Іспанії. Розкопки продовжують проливати світло на багатогранну історію регіону, поглиблюючи розуміння його минулого.

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