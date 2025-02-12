Секреты коренного населения: археологи обнаружили одно из первых поселений в Северной Америке

Исследователи обнаружили поселение, которое является одним из древнейших мест проживания людей на континенте. Это открытие противоречит теории о том, что местные жители были кочевниками, и подтверждает устные предания коренного населения.

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Вблизи Осетрового озера Первой Нации в Северной Америке исследователи обнаружили древнее поселение, которое меняет понимание истории ранних цивилизаций коренных народов Северной Америки. Ученые считают, что ему 11 000 лет, что делает его одним из древнейших известных мест такого рода на континенте, пишет Arkeonews.

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Эта находка противоречит установленным хронологическим рамкам развития ранних обществ в регионе, ставя поселение в один ряд с наиболее исторически значимыми местами в мире, такими как Великие пирамиды Египта и Стоунхендж в Англии. Артефакты, найденные на этом месте, свидетельствуют о долговременном поселении, а не временном лагере, что меняет взгляды на ранние коренные общины и их образ жизни.

Раскопки обнаружили каменные орудия труда, очаги, а также материалы, использовавшиеся для изготовления инструментов Фото: Sturgeon Lake First Nation

Совет Соваванихк, что означает "Место для пересечения" на языке кри, возглавляет усилия по сохранению памятника в сотрудничестве с археологами из Университета Саскачевана и Университета Калгари. Совет, в состав которого входят старейшины, хранители знаний, педагоги и молодежь, призван защищать это историческое место.

Открытие впервые сделал исследователь и профессиональный археолог Дэйв Рондо, который заметил эрозию вдоль реки Северный Саскачеван, обнажившую слои артефактов. Рондо описал этот момент как глубоко трогательный: "Увидев слои истории, всплывающие из-под земли, я почувствовал вес поколений, оглядывающихся на меня".

Раскопки обнаружили каменные орудия труда, очаги, а также материалы, использовавшиеся для изготовления инструментов. Слои древесного угля свидетельствуют о ранних практиках управления огнем, что согласуется с древними устными преданиями. Кроме того, наличие останков бизонов дает важное представление о древних охотничьих стратегиях и экологических взаимодействиях.

Доктор Гленн Стюарт отметил, что эти находки противоречат устаревшим предположениям о том, что ранние коренные народы были сугубо кочевыми, учитывая доказательства управления землей и постоянного проживания. Открытие также ставит под сомнение теорию Берингова пролива и подтверждает устные истории коренных народов, которые описывают непрерывное присутствие на этих землях на протяжении тысячелетий.

Ландшафт кардинально изменился за тысячи лет из-за ледниковой активности и наводнений. Исследователи считают, что когда-то это место использовалось для организованной охоты на бизонов, а первые жители использовали стратегические методы для управления стадами, включая ныне вымерших бизонов(Bison antiquus), которые весили до 2 000 килограммов.

Вождь Кристин Лонгджон заявила: "Эта находка служит мощным напоминанием о том, что наши предки были здесь, строили, процветали и формировали эту землю задолго до того, как о нашем существовании узнали из учебников истории. Каждый камень и артефакт отражает борьбу, победы и мудрость тех, кто пришел к нам. Мы не просто возвращаем себе землю, мы не просто отвоевываем ее. Мы не просто восстанавливаем историю, мы подтверждаем наше законное место в ней".

В будущем Совет Соваванихк имеет целью обеспечить финансирование для дальнейших исследований и сохранения памятников. Планы включают создание культурно-интерпретационного центра, который будет способствовать развитию образования, туризма и привлечению общественности, с особым акцентом на интеграцию молодежи в наземные учебные программы.

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Однако, объект сталкивается с угрозами от лесозаготовок и промышленной деятельности. Местные лидеры и активисты призывают принять защитные меры, чтобы гарантировать, что эта часть истории останется нетронутой для будущих поколений.

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