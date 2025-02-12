Секрети корінного населення: археологи виявили одне з перших поселень у Північній Америці

Дослідники виявили поселення, яке є одним з найдавніших місць проживання людей на континенті. Це відкриття суперечить теорії про те, що місцеві жителі були кочівниками, й підтверджує усні перекази корінного населення.

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Поблизу Осетрового озера Першої Нації в Північній Америці дослідники виявили древнє поселення, яке змінює розуміння історії ранніх цивілізацій корінних народів Північної Америки. Вчені вважають, що йому 11 000 років, що робить його одним із найдавніших відомих місць такого роду на континенті, пише Arkeonews.

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Ця знахідка суперечить встановленим хронологічним рамкам розвитку ранніх суспільств у регіоні, ставлячи поселення в один ряд з найбільш історично значущими місцями у світі, такими як Великі піраміди Єгипту та Стоунхендж в Англії. Артефакти, знайдені на цьому місці, свідчать про довготривале поселення, а не тимчасовий табір, що змінює погляди на ранні корінні громади та їхній спосіб життя.

Розкопки виявили кам'яні знаряддя праці, вогнища, а також матеріали, що використовувалися для виготовлення інструментів Фото: Sturgeon Lake First Nation

Рада Соваваніхк, що означає "Місце для перетину" мовою крі, очолює зусилля зі збереження пам'ятки у співпраці з археологами з Університету Саскачевану та Університету Калгарі. Рада, до складу якої входять старійшини, хранителі знань, освітяни та молодь, покликана захищати це історичне місце.

Відкриття вперше зробив дослідник і професійний археолог Дейв Рондо, який помітив ерозію вздовж річки Північний Саскачеван, що оголила шари артефактів. Рондо описав цей момент як глибоко зворушливий: "Побачивши шари історії, що виринають з-під землі, я відчув вагу поколінь, що озиралися на мене".

Розкопки виявили кам'яні знаряддя праці, вогнища, а також матеріали, що використовувалися для виготовлення інструментів. Шари деревного вугілля свідчать про ранні практики управління вогнем, що узгоджується з давніми усними переказами. Крім того, наявність решток бізонів дає важливе уявлення про стародавні мисливські стратегії та екологічні взаємодії.

Доктор Гленн Стюарт зазначив, що ці знахідки суперечать застарілим припущенням про те, що ранні корінні народи були суто кочовими, зважаючи на докази управління землею і постійного проживання. Відкриття також ставить під сумнів теорію Берингової протоки і підтверджує усні історії корінних народів, які описують безперервну присутність на цих землях впродовж тисячоліть.

Ландшафт кардинально змінився за тисячі років через льодовикову активність і повені. Дослідники вважають, що колись це місце використовувалося для організованого полювання на бізонів, а перші мешканці використовували стратегічні методи для управління стадами, включаючи нині вимерлих бізонів (Bison antiquus), які важили до 2 000 кілограмів.

Вождь Крістін Лонгджон заявила: "Ця знахідка слугує потужним нагадуванням про те, що наші предки були тут, будували, процвітали і формували цю землю задовго до того, як про наше існування дізналися з підручників історії. Кожен камінь і артефакт відображає боротьбу, перемоги і мудрість тих, хто прийшов до нас. Ми не просто повертаємо собі землю, ми не просто відвойовуємо її. Ми не просто відновлюємо історію, ми підтверджуємо наше законне місце в ній".

У майбутньому Рада Соваваніхк має на меті забезпечити фінансування для подальших досліджень і збереження пам'яток. Плани включають створення культурно-інтерпретаційного центру, який сприятиме розвитку освіти, туризму та залученню громадськості, з особливим акцентом на інтеграцію молоді в наземні навчальні програми.

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Проте, об'єкт стикається із загрозами від лісозаготівель та промислової діяльності. Місцеві лідери та активісти закликають вжити захисних заходів, щоб гарантувати, що ця частина історії залишиться недоторканою для майбутніх поколінь.

Раніше Фокус писав про унікальну прикрасу з-понад 270 000 намистин. На думку археологів, вона відігравала вирішальну роль під час ритуалів, демонструючи статус власниць.

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