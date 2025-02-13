В Хорватии нашли "вампира"-тамплиера 15-го века: его похоронили с особой жестокостью (фото)

Археологи нашли необычное захоронение рядом с цитаделью тамплиеров.

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В средневековой крепости в Хорватии археологи нашли останки "вампира" 15-го века, которого обезглавили уже после смерти, чтобы помешать ему восстать из мертвых, пишет Daily Mail.

Археологический памятник Рачеша, где как предполагается находилась цитадель тамплиеров, является местом более 180 захоронений, среди которых есть одно необычное. Эксперты утверждают, что могила была осквернена, чтобы не дать "вампиру" вернуться к жизни.

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В необычной могли археологи нашли останки мужчины средних лет, тело которого выкапывали вскоре после смерти. Его обезглавили и перезахоронили туловищем вниз.

"Расположение тела нельзя объяснить никаким природными силами. Это было вмешательство человека, и оно произошло, когда мягкие ткани все еще присутствовали. Это означает, что кто-то открыл свежезарытую могилу, осторожно отделил череп и перевернул грудную клетку на живот. Для этого должна была быть причина", — говорит ведущий автор исследования, археолог Наташа Шаркич.

Останки "вампира" в Хорватии Фото: Nataša Šarkić

Раньше люди твердо верили в существование вампиров на протяжении сотен лет. К примеру, один хорватский крестьянин, который умер в 1656 году, описывается в исторических записях как вампир. В Сербии исторические документы упоминают Петара Благоевича, который умер в 1725 году, чье тело было пронзено колом в сердце и сожжено из-за подозрений в вампиризме. В Польше также было обнаружено несколько захоронений "вампиров", включая 18-летнюю девушку, тело которой пронзили серпом.

Как известно, вампиры считали почти неуязвимыми существами, поэтому для их захоронения принимались крайние меры.

"Самым распространенным способ захоронения "вампиров" было уничтожение их трупов, в частности, путем вбивания кола в сердце трупа. Но применялись и другие методы, включая сжигание тела, обезглавливание и закапывание останков вверх ногами", — отмечает эксперт.

Тело из крепости Рачеша также пострадало от рук "охотников на вампиров". Помимо отрезанной головы, останки захоронили в самом неблагоприятном месте – вдоль внешней стены кладбища.

После того, как голова была отрезана, туловище перевернули, а отрезанную голову поместили между ног трупа. Также на месте головы в могилу был положен огромный камень.

Осмотр костей "вампира" показал, мужчина умер в возрасте 40-50 лет.

"Наше внимание привлекли травмы, которые показали, что мужчина перенес многочисленные травмы в разные момент своей жизни. Некоторые из этих травм, видимо, были результатом несчастных случаев, в то время как другие явно указывали на насилие", — подчеркивает автор исследования.

Скорее всего, "вампир" был солдатом или рыцарем, связанным с тамплиерами, которые использовали Рачешу в качестве крепости и церкви.

Напомним, археологи обнаружили шокирующие подробности захоронения вампира в Польше. Ученые исследовали останки женщины из вампирского захоронения и сделали неожиданное открытие. Оказалось, что при жизни она имела страшную болезнь.