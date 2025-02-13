У Хорватії знайшли "вампіра"-тамплієра 15-го століття: його поховали з особливою жорстокістю (фото)

Археологи знайшли незвичайне поховання поруч із цитаделлю тамплієрів.

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У середньовічній фортеці в Хорватії археологи знайшли останки "вампіра" 15-го століття, якого обезголовили вже після смерті, щоб перешкодити йому повстати з мертвих, пише Daily Mail.

Археологічна пам'ятка Рачеша, де, як припускають, розташовувалася цитадель тамплієрів, є місцем понад 180 поховань, серед яких є одне незвичайне. Експерти стверджують, що могилу осквернили, щоб не дати "вампіру" повернутися до життя.

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У незвичній могли археологи знайшли останки чоловіка середніх років, тіло якого викопували незабаром після смерті. Його обезголовили та перепоховали тулубом донизу.

"Розташування тіла не можна пояснити жодними природними силами. Це було втручання людини, і воно сталося, коли м'які тканини все ще були присутні. Це означає, що хтось відкрив свіжозариту могилу, обережно відокремив череп і перевернув грудну клітку на живіт. Для цього мала бути причина", — каже провідна авторка дослідження, археологиня Наташа Шаркіч.

Останки "вампіра" в Хорватії Фото: Nataša Šarkić

Раніше люди твердо вірили в існування вампірів протягом сотень років. Наприклад, один хорватський селянин, який помер 1656 року, описується в історичних записах як вампір. У Сербії історичні документи згадують Петара Благоєвича, який помер 1725 року, чиє тіло було пронизано кілком у серці та спалено через підозри у вампіризмі. У Польщі також було виявлено кілька поховань "вампірів", включно з 18-річною дівчиною, тіло якої пронизали серпом.

Як відомо, вампірів вважали майже невразливими істотами, тому для їхнього поховання вживали крайніх заходів.

"Найпоширенішим способом поховання "вампірів" було знищення їхніх трупів, зокрема, шляхом вбивання кілка в серце трупа. Але застосовувалися й інші методи, включно зі спалюванням тіла, обезголовленням і закопуванням останків догори дриґом", — зазначає експерт.

Тіло з фортеці Рачеша також постраждало від рук "мисливців на вампірів". Крім відрізаної голови, останки поховали в найнесприятливішому місці — уздовж зовнішньої стіни кладовища.

Після того, як голова була відрізана, тулуб перевернули, а відрізану голову помістили між ніг трупа. Також на місці голови в могилу було покладено величезний камінь.

Огляд кісток "вампіра" показав, чоловік помер у віці 40-50 років.

"Нашу увагу привернули травми, які показали, що чоловік переніс численні травми в різні моменти свого життя. Деякі з цих травм, мабуть, були результатом нещасних випадків, тоді як інші явно вказували на насильство", — підкреслює автор дослідження.

Найімовірніше, "вампір" був солдатом або лицарем, пов'язаним із тамплієрами, які використовували Рачешу як фортецю і церкву.

Нагадаємо, археологи виявили шокуючі подробиці поховання вампіра в Польщі. Науковці досліджували рештки жінки з вампірського поховання і зробили несподіване відкриття. Виявилося, що за життя вона мала страшну хворобу.