Магнитное поле Земли переворачивается с жутким звуком: не похож ни на что, что мы слышали (видео)

Исследователям удалось воспроизвести звук, с которым магнитное поле Земли резко изменилось чуть более 40 000 лет назад.

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Магнитное поле Земли создается завихряющимися жидкими металлами в ядре нашей планеты и простирается на десятки и сотни тысяч километров в космос, защищая нас и отклоняя разрушающие атмосферу солнечные частицы. Известно, что чуть более 40 000 лет назад магнитное поле планеты резко изменилось и теперь ученые смогли воспроизвести этот переворот, пишет Science Alert.

В исследовании 2024 года команда из Технического университета Дании и немецкого исследовательского центра по наукам о Земле использовала данные, собранные миссией спутников Swarm Европейского космического агентства. Ученым удалось искусно интерпретировать и компилировать данные, в результате чего команде удалось воспроизвести жуткий звук переворота магнитного поля Земли — он не похож ни на что, что мы слышали ранее.

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Объединив спутниковые данные с доказательствами движений линий магнитного поля на Земле, европейские геологи составили карту так называемого события Лашампса и представили его с помощью шумов, таких как скрип дерева и грохот сталкивающихся камней. В результате команде удалось создать что-то невероятное.

В своей нынешней ориентации линия поля образуют замкнутые петли, направленные с юга на север над поверхностью планеты, а затем с севера на юг глубоко внутри нее. Однако время от времени поле случайным образом меняет свою полярность. Если бы это произошло сегодня снова, наши компасы, указывающие на север, указывали бы на Южный полюс.

Сила магнитного поля у поверхности Земли Фото: ESA

Последнее катастрофическое событие такого масштаба произошло около 41 000 лет назад, оставив след в потоках лавы Лашам во Франции. Когда поле ослабло всего до 5% от своей нынешней силы, процесс инверсии позволил избытку космических лучей проникнуть в атмосферу Земли.

Лед и морские отложения являются хранителями изотопных следов этой более высокой, чем обычно, солнечной бомбардировки. Исследователи также обнаружили, что уровни изотопов бериллия-10 удвоились во время события Лашам. Эти измененные атомы образуются, когда космические лучи реагируют с нашей атмосферой, ионизируя воздух и поджаривая озоновый слой. Поскольку глобальное изменение климата является потенциальным последствием, предполагается, что вымирание мегафауны Австралии, а также изменения в использовании пещер человеком, могли быть связаны с этим событием.

По словам соавтора исследования, геофизика Немецкого исследовательского центра геонаук Санья Пановска, понимание подобных экстремальных событий в истории Земли чрезвычайно важно для их возникновения в будущем, а также прогнозов космического климата и оценки воздействия на окружающую среду и систему Земли.

Сила магнитного поля в литосфере Земли Фото: ESA

Для инверсии Лашампса потребовалось 250 лет, и она оставалась в необычной ориентации около 440 лет. Магнитное поле Земли могло оставаться максимум на уровне 25% от своей нынешней силы, поскольку северная полярность сместилась на юг.

Ученые годами наблюдают за магнитным полем Земли и недавние аномалии магнитного поля, например, ослабление над Атлантическим океаном, вновь подняли вопрос о надвигающейся инверсии. Впрочем, результаты недавних исследований указывают на то, что они не обязательно связаны с будущим переворотом магнитного поля Земли

Ранее Фокус писал о том, что магнитное поле Земли появилось раньше, чем сформировалось ядро.