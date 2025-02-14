Магнітне поле Землі перевертається з моторошним звуком: не схожий ні на що, що ми чули (відео)

Дослідникам вдалося відтворити звук, з яким магнітне поле Землі різко змінилося трохи більш як 40 000 років тому.

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Магнітне поле Землі створюється рідкими металами в ядрі нашої планети, що завихрюються, і простягається на десятки й сотні тисяч кілометрів у космос, захищаючи нас і відхиляючи сонячні частинки, що руйнують атмосферу. Відомо, що трохи більш як 40 000 років тому магнітне поле планети різко змінилося і тепер вчені змогли відтворити цей переворот, пише Science Alert.

У дослідженні 2024 року команда з Технічного університету Данії та німецького дослідницького центру з наук про Землю використовувала дані, зібрані місією супутників Swarm Європейського космічного агентства. Вченим вдалося майстерно інтерпретувати й компілювати дані, внаслідок чого команді вдалося відтворити моторошний звук перевороту магнітного поля Землі — він не схожий на жодне, що ми чули раніше.

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Об'єднавши супутникові дані з доказами рухів ліній магнітного поля на Землі, європейські геологи склали карту так званої події Лашампса і представили її за допомогою шумів, як-от скрип дерева і гуркіт каміння, що стикається. У результаті команді вдалося створити щось неймовірне.

У своїй нинішній орієнтації лінія поля утворюють замкнуті петлі, спрямовані з півдня на північ над поверхнею планети, а потім з півночі на південь глибоко всередині неї. Однак час від часу поле випадковим чином змінює свою полярність. Якби це сталося сьогодні знову, наші компаси, що вказують на північ, вказували б на Південний полюс.

Сила магнітного поля біля поверхні Землі Фото: ESA

Остання катастрофічна подія такого масштабу сталася близько 41 000 років тому, залишивши слід у потоках лави Лашам у Франції. Коли поле ослабло всього до 5% від своєї нинішньої сили, процес інверсії дозволив надлишку космічних променів проникнути в атмосферу Землі.

Лід і морські відкладення є камерами схову ізотопних слідів цього вищого, ніж зазвичай, сонячного бомбардування. Дослідники також виявили, що рівні ізотопів берилію-10 подвоїлися під час події Лашам. Ці змінені атоми утворюються, коли космічні промені реагують з нашою атмосферою, іонізуючи повітря і підсмажуючи озоновий шар. Оскільки глобальна зміна клімату є потенційним наслідком, припускається, що вимирання мегафауни Австралії, а також зміни у використанні печер людиною, могли бути пов'язані з цією подією.

За словами співавтора дослідження, геофізика Німецького дослідницького центру геонаук Санья Пановска, розуміння подібних екстремальних подій в історії Землі є надзвичайно важливим для їхнього виникнення в майбутньому, а також прогнозів космічного клімату та оцінки впливу на навколишнє середовище і систему Землі.

Сила магнітного поля в літосфері Землі Фото: ESA

Для інверсії Лашампса знадобилося 250 років, і вона залишалася в незвичайній орієнтації близько 440 років. Магнітне поле Землі могло залишатися максимум на рівні 25% від своєї нинішньої сили, оскільки північна полярність змістилася на південь.

Учені роками спостерігають за магнітним полем Землі, і нещодавні аномалії магнітного поля, наприклад, ослаблення над Атлантичним океаном, знову порушили питання про інверсію, що насувається. Утім, результати недавніх досліджень вказують на те, що вони не обов'язково пов'язані з майбутнім переворотом магнітного поля Землі

Раніше Фокус писав про те, що магнітне поле Землі з'явилося раніше, ніж сформувалося ядро.