Самая умная рыба в мире отличается огромным мозгом: о каком морском гиганте речь (видео)

Исследователи обнаружили, что большой мозг этих рыб огромен даже в сравнении с их огромным размером тела.

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Рыб часто представляют как пример плохой памяти, но ученые отмечают, что все не так просто: некоторые из видов рыб прошли тест с зеркалом, что считается эталоном самосознания. Похоже, люди немного поторопились с выводами об интеллекте рыб, но кто же самый умный из них? Исследователи дали ответ, пишет IFLScience.

Из всех рыб, обитающих в океане, именно у мант самый большой мозг среди всех рыб. Эти хрящевые рыбы из рода Mobul: их можно встретить парящими в океане, преодолевающими огромные расстояния в поисках планктона.

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Такой образ жизни требует хороших навигационных навыков и чувств: ученые обнаружили, что манты способны синхронизировать свое поведение для оптимизации поиска пищи, например, нацеливаются на искусственные огни людей для кормления. Дело в том, что огни привлекают больше планктона и манты используют это с 1970-х годов.

Исследователи также отмечают, что большой мозг мант велик даже по сравнению с их огромным размером тела. Ученые также обнаружили, что у мант на самом деле самый большой мозг среди всех рыб, в том числе китовых акул — самых крупных рыб в океане. Исследования также показали наличие в мозге мант высокоразвитые области, связанные с коммуникацией, решением проблем и обучением.

Еще в 2016 году ученые провели знаменитый тест с зеркалом, в котором приняли участие манты, содержащиеся в неволе. В ходе теста рыбам показали их отражение, что позволило проверить, могут ли они узнать себя. Команда обнаружила то, что они назвали предпосылкой для прохождения теста с зеркалом, поскольку манты не пытались взаимодействовать со своим отражением. Они также демонстрировали частые необычные и повторяющиеся движения перед зеркалом, предполагающие проверку на непредвиденные обстоятельства. Простыми словами, манты, похоже, двигались, чтобы проверить, двигается ли их отражение.

Поведение мант включало в себя скручивание и разворачивание плавников ртом — то, что рыбы обычно никогда не видят — и выдувание пузырей, глядя в зеркало. Впрочем, авторы исследования также заявили, что для полного подтверждения необходимо провести дополнительный тест с отметками. Еще одним многообещающим кандидатом на прохождение зеркального теста является рыба-чистильщик, поскольку ученые наблюдали, как она соскребает "татуировку", если видит себя в зеркале.

Несмотря на то, что у мант самый большой мозг среди всех рыб в океане, ученые не могут утверждать, что это напрямую связано с интеллектом. Ранее ученые полагали, что крошечный мозг означает, что животные глупые, однако теперь известно, что состав может быть важнее размера мозга. К слову, птицы являются ярким примером: они демонстрируют высокий уровень интеллекта, несмотря на свой миниатюрный мозг.

Исследование интеллекта животных поднимает щекотливый вопрос: как измерить интеллект? Например, человек, хорошо играющий в покер, демонстрирует своего рода интеллект, который бесполезен для рыбы. Поэтому мы не можем называть рыбу глупой из-за отсутствия навыка, который вообще не приносит ей никакой пользы.

По словам доктора Алесия Картера из Лондонского университетского колледжа, интеллект — это сложная концепция для определения и еще более сложная для "честной" проверки. В результате ученые считают, чрезвычайно сложным определение того, кто из видов умнее других.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самую крохотную рыбу во всем мире.