Найрозумніша риба у світі вирізняється величезним мозком: про якого морського гіганта йдеться (відео)

Дослідники виявили, що великий мозок цих риб величезний навіть порівняно з їхнім величезним розміром тіла.

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Риб часто уявляють як приклад поганої пам'яті, але вчені зазначають, що все не так просто: деякі з видів риб пройшли тест із дзеркалом, що вважається еталоном самосвідомості. Схоже, люди трохи поквапилися з висновками про інтелект риб, але хто ж найрозумніший із них? Дослідники дали відповідь, пише IFLScience.

З усіх риб, що мешкають в океані, саме у мант найбільший мозок серед усіх риб. Ці хрящові риби з роду Mobul: їх можна зустріти в океані, що долають величезні відстані в пошуках планктону.

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Такий спосіб життя вимагає хороших навігаційних навичок і почуттів: учені виявили, що манти здатні синхронізувати свою поведінку для оптимізації пошуку їжі, наприклад, націлюються на штучні вогні людей для годування. Річ у тім, що вогні приваблюють більше планктону і манти використовують це з 1970-х років.

Дослідники також зазначають, що великий мозок мант великий навіть порівняно з їхнім величезним розміром тіла. Вчені також виявили, що у мант насправді найбільший мозок серед усіх риб, зокрема китових акул — найбільших риб в океані. Дослідження також засвідчили наявність у мозку мант високорозвинених ділянок, пов'язаних із комунікацією, розв'язанням проблем і навчанням.

Ще 2016 року вчені провели знаменитий тест із дзеркалом, у якому взяли участь манти, що утримуються в неволі. Під час тесту рибам показали їхнє відображення, що дало змогу перевірити, чи можуть вони впізнати себе. Команда виявила те, що вони назвали передумовою для проходження тесту з дзеркалом, оскільки манти не намагалися взаємодіяти зі своїм відображенням. Вони також демонстрували часті незвичайні й повторювані рухи перед дзеркалом, що припускають перевірку на непередбачені обставини. Простими словами, манти, схоже, рухалися, щоб перевірити, чи рухається їхнє відображення.

Поведінка мант містила скручування і розгортання плавників ротом — те, що риби зазвичай ніколи не бачать — і видування бульбашок, дивлячись у дзеркало. Утім, автори дослідження також заявили, що для повного підтвердження необхідно провести додатковий тест із позначками. Ще одним перспективним кандидатом на проходження дзеркального тесту є риба-чистильник, оскільки вчені спостерігали, як вона зішкрябує "татуювання", якщо бачить себе в дзеркалі.

Попри те, що у мант найбільший мозок серед усіх риб в океані, вчені не можуть стверджувати, що це безпосередньо пов'язано з інтелектом. Раніше вчені вважали, що крихітний мозок означає, що тварини дурні, проте тепер відомо, що склад може бути важливішим за розмір мозку. До слова, птахи є яскравим прикладом: вони демонструють високий рівень інтелекту, попри свій мініатюрний мозок.

Дослідження інтелекту тварин порушує делікатне питання: як виміряти інтелект? Наприклад, людина, яка добре грає в покер, демонструє свого роду інтелект, який не приносить користі для риби. Тому ми не можемо називати рибу дурною через відсутність навички, яка взагалі не приносить їй жодної користі.

За словами доктора Алесія Картера з Лондонського університетського коледжу, інтелект — це складна концепція для визначення і ще складніша для "чесної" перевірки. У результаті вчені вважають надзвичайно складним визначення того, хто з видів розумніший за інших.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найкрихітнішу рибу в усьому світі.