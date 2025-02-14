Около 90% детенышей тюленей не доживают до 1 года: ученые пытаются разгадать эту тайну (фото)

Уровень смертности среди популяции возрос, а потому ученые мониторят показатели детенышей, чтобы раскрыть причину этой ситуации.

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В холодные канадские зимы около 300 000 — 400 000 серых тюленей встречаются на острове Сейбл. Эта отдаленная песчаная отмель у побережья Новой Шотландии — место, где ластоногие отдыхают, размножаются, рожают своих детенышей и смешиваются с дикими лошадьми острова. Популяция серых тюленей на острове Сейбл резко возросла за последние десятилетия, однако около 90% детенышей умирают в течение первого года жизни и ученые не знают, почему, пишет Popular Science.

Предполагается, что причиной такого высокого уровня смертности может быть возросшая конкуренция за еду, а потому мониторинг этой популяции имеет решающее значение для их защиты. В новом исследовании команда из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе и его партнерские группы изучали колонию в течение последних нескольких зим, но в этом году ученым впервые удалось рассмотреть сердца детенышей.

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Исследователи запустили небольшую пилотную программу, в рамках которой шести детенышам тюленей установили кардиомониторы. Эти "тюленьи Fitbits" могут собирать данные об частоте сердечных сокращений и даже показания ЭКГ, что предоставляет ученым информацию об общем состоянии здоровья тюленей, а также о том, сколько энергии они тратят.

Ученые WHOI работали с инженерами WHOI, чтобы модифицировать и оснастить детенышей серых тюленей кардиомониторами Фото: Woods Hole Oceanographic Institution

По словам соавтора исследования, морского биолога Мишель Шеро, все эти данные раскрывают больше информации о том, как детеныши готовятся к выходу в море и развивают свои способности к дайвингу, которые имеют решающее значение для общего выживания популяции. Детеныши тюленей остаются со своими матерями только для кормления грудью в течение 15–20 дней, прежде чем им приходит время учиться плавать и отправляться в самостоятельную жизнь.

Отметим, что у серых тюленей большое количество белков, переносящих кислород, которые действуют как своего рода внутренний акваланг, чтобы они могли совершать длительные погружения под воду. Детеныши переходят от вскармливания на суше к внезапному отлучению от груди и переходу к жизни в океане. Они должны уметь задерживать дыхание на длительное время и замедлять сердечный ритм во время погружений, чтобы медленно расходовать запасы кислорода.

Исследовательская группа снимает тепловизионные видео детенышей, надев на них кардиомониторы Фото: Woods Hole Oceanographic Institution

Авторы исследования отмечают, что ранние регистраторы сердечного ритма тюленей были либо слишком инвазивными, либо требовали, чтобы человек находился в пределах досягаемости тюленя с приемником для получения данных в реальном времени. Однако, поскольку носимые устройства, такие как фитнес-мониторы и персональные ЭКГ, становятся меньше, исследователи находят преимущества в использовании их для мониторинга здоровья животных.

Шеро и инженер Бен Вайс работали вместе, чтобы модифицировать и оснастить крошечный монитор длительным сроком службы батареи и памятью. В результате им удалось создать мониторы, показывающие многообещающие результаты, собирая показания ЭКГ, интервал между ударами сердца и другие важные данные. Исследователи также используют специальные камеры для тепловизионной съемки детенышей, надев мониторы сердечного ритма. Это поможет им расширить новые методы для более автоматического мониторинга здоровья животных в реальных условиях.

Ранее Фокус писал о том, что подо льдами Антарктиды спрятан каньон глубиной 2 км: его открыли ученые-тюлени в "шляпках".