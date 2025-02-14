Близько 90% дитинчат тюленів не доживають до 1 року: вчені намагаються розгадати цю таємницю (фото)

Рівень смертності серед популяції зріс, а тому вчені моніторять показники дитинчат, щоб розкрити причину цієї ситуації.

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У холодні канадські зими близько 300 000 — 400 000 сірих тюленів зустрічаються на острові Сейбл. Ця віддалена піщана мілина біля узбережжя Нової Шотландії — місце, де ластоногі відпочивають, розмножуються, народжують своїх дитинчат і змішуються з дикими кіньми острова. Популяція сірих тюленів на острові Сейбл різко зросла за останні десятиліття, проте близько 90% дитинчат помирають упродовж першого року життя і вчені не знають, чому, пише Popular Science.

Припускають, що причиною такого високого рівня смертності може бути збільшена конкуренція за їжу, а тому моніторинг цієї популяції має вирішальне значення для їхнього захисту. У новому дослідженні команда з Океанографічного інституту Вудс-Хоул у Массачусетсі та її партнерські групи вивчали колонію впродовж останніх кількох зим, але цьогоріч ученим уперше вдалося розглянути серця дитинчат.

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Дослідники запустили невелику пілотну програму, в рамках якої шести дитинчатам тюленів встановили кардіомонітори. Ці "тюленячі Fitbits" можуть збирати дані про частоту серцевих скорочень і навіть показання ЕКГ, що надає вченим інформацію про загальний стан здоров'я тюленів, а також про те, скільки енергії вони витрачають.

Вчені WHOI працювали з інженерами WHOI, щоб модифікувати й оснастити дитинчат сірих тюленів кардіомоніторами Фото: Woods Hole Oceanographic Institution

За словами співавтора дослідження, морської біологині Мішель Шеро, всі ці дані розкривають більше інформації про те, як дитинчата готуються до виходу в море і розвивають свої здібності до дайвінгу, які мають вирішальне значення для загального виживання популяції. Дитинчата тюленів залишаються зі своїми матерями тільки для годування грудьми протягом 15-20 днів, перш ніж їм настає час вчитися плавати і вирушати в самостійне життя.

Зазначимо, що у сірих тюленів велика кількість білків, що переносять кисень, які діють як свого роду внутрішній акваланг, щоб вони могли здійснювати тривалі занурення під воду. Дитинчата переходять від вигодовування на суші до раптового відлучення від грудей і переходу до життя в океані. Вони повинні вміти затримувати дихання на тривалий час і сповільнювати серцевий ритм під час занурень, щоб повільно витрачати запаси кисню.

Дослідницька група знімає тепловізійні відео дитинчат, одягнувши на них кардіомонітори Фото: Woods Hole Oceanographic Institution

Автори дослідження зазначають, що ранні реєстратори серцевого ритму тюленів були або занадто інвазивними, або вимагали, щоб людина перебувала в межах досяжності тюленя з приймачем для отримання даних у реальному часі. Однак, оскільки переносні пристрої, такі як фітнес-монітори та персональні ЕКГ, стають меншими, дослідники знаходять переваги у використанні їх для моніторингу здоров'я тварин.

Шеро та інженер Бен Вайс працювали разом, щоб модифікувати й оснастити крихітний монітор тривалим терміном служби батареї та пам'яттю. У результаті їм вдалося створити монітори, що показують перспективні результати, збираючи показання ЕКГ, інтервал між ударами серця та інші важливі дані. Дослідники також використовують спеціальні камери для тепловізійної зйомки дитинчат, надівши монітори серцевого ритму. Це допоможе їм розширити нові методи для більш автоматичного моніторингу здоров'я тварин у реальних умовах.

Раніше Фокус писав про те, що під льодами Антарктиди захований каньйон глибиною 2 км: його відкрили вчені-тюлені в "капелюшках".