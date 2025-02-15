Морской гигант проглотил каякера, а затем выплюнул: может ли горбатый кит съесть человека (видео)

Видео с инцидентом стало вирусным, а потому ученые объяснили, действительно ли горбатые киты способны проглотить человека.

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В прошлую субботу, 8 февраля, 24-летний Адриан Симанкас катался на байдарках со своим отцом в Магеллановом проливе в Чили, когда из воды появился кит и сомкнул пасть вокруг Симанкаса и каяка. На несколько секунд кит и мужчина исчезли под волнами, затем горбач вынырнул на поверхность: пока испуганный каякер боролся с водой, горбатый кит согнул позвоночник и скрылся в глубинах океана, пишет Live Science.

По словам самого Симанкаса, ему казалось, что кит "проглоти и съел" его, но, к счастью, это оказалось не так: оба мужчины вернулись на берег невредимыми. Но был ли на самом деле молодой человек в опасности, и могут ли киты действительно съесть человека?

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Горбатые киты (Megaptera novaeangliae) питаются мелкой рыбой и ракообразными. Чтобы получать достаточно пищи, киты заглатывают более 23 000 литров морской воды и фильтруют свою добычу через пластины усиков. Простыми словами, такая стратегия кормления развилась специально для того, чтобы охотиться на мелких организмов, а вовсе не на людей.

По словам научного сотрудника Whale and Dolphin Conservation в Великобритании Эриха Хойта, кит почти наверняка случайно схватил каякера. Кроме того ученый отмечает, что попросту не знает, был ли каякер полностью внутри пасти кита или частично — так или иначе, он уверен, что кит немедленно вытолкнул его.

Отметим, что это не первый случай, когда кит случайно кого-то проглотил. Например, в 2020 году похожее вирусное видео показало, как горбатый кит появился из воды и сомкнул пасть вокруг двух каякеров в Калифорнии. В той ситуации горбатый кит также немедленно отпустил каякеров — никто из них не пострадал. Исс следователи предположили, что каякеры плыли над большой стаей рыб, что, вероятно, и стало причиной инцидента.

В 2021 году ныряльщик за лобстерами у берегов Массачусетса подсчитал, что он находился в пасти горбатого кита в течение 30 секунд, прежде чем морской гигант выплюнул его. Исследователи китов тогда предположили, что ныряльщик также мог подплыть слишком близко к пище кита.

По словам Хойта, на самом деле люди слишком велики, чтобы горбатый кит мог проглотить их. Исследователи изучали горбатых китов с конюгами Кассина (Ptychoramphus aleuticus) в желудках, которые, предположительно, были случайно проглочены. Однако эти птицы имеют длину всего около 23 сантиметра

Впрочем, несмотря на то, что горбатые киты не едят людей, они иногда наносят им увечья, когда чувствуют угрозу. В 2020 году самка горбатого кита — вероятно, пытаясь защитить своего детеныша — напала на пловцов в Австралии и отправила двух из них в больницу. Однако этот вид больше известен тем, что иногда спасает других животных от хищников, таких как косатки (Orcinus orca).

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