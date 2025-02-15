Морський гігант проковтнув каякера, а потім виплюнув: чи може горбатий кит з'їсти людину (відео)

Відео з інцидентом стало вірусним, а тому вчені пояснили, чи справді горбаті кити здатні проковтнути людину.

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Минулої суботи, 8 лютого, 24-річний Адріан Сіманкас катався на байдарках зі своїм батьком у Магеллановій протоці в Чилі, коли з води з'явився кит і зімкнув пащу навколо Сіманкаса і каяка. На кілька секунд кит і чоловік зникли під хвилями, потім горбач виринув на поверхню: поки переляканий каякер боровся з водою, горбатий кит зігнув хребет і сховався в глибинах океану, пише Live Science.

За словами самого Сіманкаса, йому здавалося, що кит "проковтнув і з'їв" його, але, на щастя, це виявилося не так: обидва чоловіки повернулися на берег неушкодженими. Але чи був насправді молодий чоловік у небезпеці, і чи можуть кити справді з'їсти людину?

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Горбаті кити (Megaptera novaeangliae) харчуються дрібною рибою та ракоподібними. Щоб отримувати достатньо їжі, кити заковтують понад 23 000 літрів морської води й фільтрують свою здобич через пластини вусиків. Простими словами, така стратегія годування розвинулася спеціально для того, щоб полювати на дрібних організмів, а зовсім не на людей.

За словами наукового співробітника Whale and Dolphin Conservation у Великій Британії Еріха Хойта, кит майже напевно випадково схопив каякера. Крім того, вчений зазначає, що просто не знає, чи був каякер повністю всередині пащі кита, чи частково — так чи інакше, він упевнений, що кит негайно виштовхнув його.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли кит випадково когось проковтнув. Наприклад, 2020 року схоже вірусне відео показало, як горбатий кит з'явився з води та зімкнув пащу навколо двох каякерів у Каліфорнії. У тій ситуації горбатий кит також негайно відпустив каякерів — ніхто з них не постраждав. Слідчі припустили, що каякери пливли над великою зграєю риб, що, ймовірно, і стало причиною інциденту.

У 2021 році нирець за лобстерами біля берегів Массачусетсу підрахував, що він перебував у пащі горбатого кита протягом 30 секунд, перш ніж морський гігант виплюнув його. Дослідники китів тоді припустили, що водолаз також міг підпливти занадто близько до їжі кита.

За словами Хойта, насправді люди занадто великі, щоб горбатий кит міг проковтнути їх. Дослідники вивчали горбатих китів з конюгами Кассіна (Ptychoramphus aleuticus) у шлунках, які, імовірно, були випадково проковтнуті. Однак ці птахи мають довжину всього близько 23 сантиметри

Утім, попри те, що горбаті кити не їдять людей, вони іноді завдають їм каліцтва, коли відчувають загрозу. У 2020 році самка горбатого кита — імовірно, намагаючись захистити своє дитинча — напала на плавців в Австралії й відправила двох із них до лікарні. Однак цей вид більше відомий тим, що іноді рятує інших тварин від хижаків, таких як косатки (Orcinus orca).

Раніше Фокус писав про те, що у людей і найбільших тварин на Землі більше спільного, ніж вважалося.