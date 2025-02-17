30 млн лет назад хищник размером с кошку рвал на части бегемотов и слонов: о ком идет речь (видео)

Исследователи изучили череп древнего хищника, обладающего невероятно сильными челюстями.

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Около 30 миллионов лет назад некоторые части Египта были покрыты густыми лесами, скрывающими отряд устрашающих крупных хищников размером с кошку — их назвали Hyaenodonta. Эти хищники процветали после вымирания динозавров, но в конечном итоге встретили свою смерть, пишет Popular Science.

В новом исследовании группа ученых прочесала пустыню в современном Фаюме (Египет) — этот регион является одной из важнейших областей ископаемых в Африке. В ходе экспедиции ученые обнаружили совершенно новый вид хищников Hyaenodonta с чрезвычайно мощными челюстными мышцами, названный бастетодон (Bastetodon syrtos).

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Известно, что гиенодонты, такие, как бастетодон, появились на планете задолго до современных кошек, собак, гиен и других плотоядных млекопитающих. Представители этого вида могли похвастаться острыми зубами, похожими на зубы гиены, и преследовали африканские экосистемы, охотясь на приматов, таких как ранние бегемоты, слоны и даманы, похожие на бобров.

По словам соавтора исследования и куратора ископаемых в Музее естественной истории Duke Lemur Center в Университете Дьюка Мэтта Бортса, они с коллегами исследовали слои горных пород возрастом около 30 миллионов лет, известные как Фьюманская впадина. Нам все еще очень мало известно о происхождении африканских экосистем и эволюции африканских млекопитающих, таких как слоны, приматы и гиенодонты. Однако теперь ученым удалось узнать немного больше.

Эти исторические породы запечатлели переход от теплой эпохи эоцена к более холодной эпохе олигоцена, а также хранили захватывающее открытие. По словам другого соавтора исследования, палеонтолога из Университета Мансуры и Американского университета в Каире Шорука Аль-Ашкара, они с коллегами собирались завершать свою экспедицию, когда заметили нечто любопытное — ряд больших зубов, торчащих из земли. В результате команде удалось обнаружить почти полный череп древнего высшего хищника.

Острые зубы и мощные челюстные мышцы, сохранившиеся на черепе, говорят о том, что у него был очень сильный укус. Образец назван в честь древнеегипетской богини с головой кошки Бастет, символизирующей защиту, удовольствие и хорошее здоровье.

Новый вид также позволил команде переоценить группу гиенодонтов размером со льва, которая была впервые обнаружена в регионе более 120 лет назад. Кроме того, новый вид также позволил команде переоценить группу гиенодонтов размером со льва, которая была впервые обнаружена в Фаюме более 120 лет назад. Этот экземпляр принадлежит к новому роду, названному Sekhmetops в честь Сехмет — львиноголовой богини гнева и войны в древнеегипетской мифологии.

Авторы исследования отмечают, что Bastetodon и Sekhmetops произошли в Африке, а затем распространились несколькими волнами, в конечном итоге они оказались в Азии, Европе, Индии и даже Севеной Америке. Примерно 18 миллионов лет назад некоторые из родственников этих гиенодонтов были одними из крупнейших плотоядных млекопитающих на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, кто был одним из первых настоящих хищников на Земле.