30 млн лет назад хищник размером с кошку рвал на части бегемотов и слонов: о ком идет речь (видео)
Исследователи изучили череп древнего хищника, обладающего невероятно сильными челюстями.
Около 30 миллионов лет назад некоторые части Египта были покрыты густыми лесами, скрывающими отряд устрашающих крупных хищников размером с кошку — их назвали Hyaenodonta. Эти хищники процветали после вымирания динозавров, но в конечном итоге встретили свою смерть, пишет Popular Science.
В новом исследовании группа ученых прочесала пустыню в современном Фаюме (Египет) — этот регион является одной из важнейших областей ископаемых в Африке. В ходе экспедиции ученые обнаружили совершенно новый вид хищников Hyaenodonta с чрезвычайно мощными челюстными мышцами, названный бастетодон (Bastetodon syrtos).
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Известно, что гиенодонты, такие, как бастетодон, появились на планете задолго до современных кошек, собак, гиен и других плотоядных млекопитающих. Представители этого вида могли похвастаться острыми зубами, похожими на зубы гиены, и преследовали африканские экосистемы, охотясь на приматов, таких как ранние бегемоты, слоны и даманы, похожие на бобров.
По словам соавтора исследования и куратора ископаемых в Музее естественной истории Duke Lemur Center в Университете Дьюка Мэтта Бортса, они с коллегами исследовали слои горных пород возрастом около 30 миллионов лет, известные как Фьюманская впадина. Нам все еще очень мало известно о происхождении африканских экосистем и эволюции африканских млекопитающих, таких как слоны, приматы и гиенодонты. Однако теперь ученым удалось узнать немного больше.
Эти исторические породы запечатлели переход от теплой эпохи эоцена к более холодной эпохе олигоцена, а также хранили захватывающее открытие. По словам другого соавтора исследования, палеонтолога из Университета Мансуры и Американского университета в Каире Шорука Аль-Ашкара, они с коллегами собирались завершать свою экспедицию, когда заметили нечто любопытное — ряд больших зубов, торчащих из земли. В результате команде удалось обнаружить почти полный череп древнего высшего хищника.
Острые зубы и мощные челюстные мышцы, сохранившиеся на черепе, говорят о том, что у него был очень сильный укус. Образец назван в честь древнеегипетской богини с головой кошки Бастет, символизирующей защиту, удовольствие и хорошее здоровье.
Новый вид также позволил команде переоценить группу гиенодонтов размером со льва, которая была впервые обнаружена в регионе более 120 лет назад. Кроме того, новый вид также позволил команде переоценить группу гиенодонтов размером со льва, которая была впервые обнаружена в Фаюме более 120 лет назад. Этот экземпляр принадлежит к новому роду, названному Sekhmetops в честь Сехмет — львиноголовой богини гнева и войны в древнеегипетской мифологии.
Авторы исследования отмечают, что Bastetodon и Sekhmetops произошли в Африке, а затем распространились несколькими волнами, в конечном итоге они оказались в Азии, Европе, Индии и даже Севеной Америке. Примерно 18 миллионов лет назад некоторые из родственников этих гиенодонтов были одними из крупнейших плотоядных млекопитающих на Земле.
Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, кто был одним из первых настоящих хищников на Земле.