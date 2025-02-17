30 млн років тому хижак розміром з кішку рвав на частини бегемотів і слонів: про кого йдеться (відео)

Дослідники вивчили череп стародавнього хижака, що володіє неймовірно сильними щелепами.

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Близько 30 мільйонів років тому деякі частини Єгипту були вкриті густими лісами, що приховують загін страхітливих великих хижаків розміром з кішку — їх назвали Hyaenodonta. Ці хижаки процвітали після вимирання динозаврів, але в кінцевому підсумку зустріли свою смерть, пише Popular Science.

У новому дослідженні група вчених прочесала пустелю в сучасному Фаюмі (Єгипет) — цей регіон є однією з найважливіших областей копалин в Африці. Під час експедиції вчені виявили абсолютно новий вид хижаків Hyaenodonta з надзвичайно потужними щелепними м'язами, названий бастетодон (Bastetodon syrtos).

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Відомо, що гієнодонти, такі, як бастетодон, з'явилися на планеті задовго до сучасних кішок, собак, гієн та інших м'ясоїдних ссавців. Представники цього виду могли похвалитися гострими зубами, схожими на зуби гієни, і переслідували африканські екосистеми, полюючи на приматів, таких як ранні бегемоти, слони й дамани, схожі на бобрів.

За словами співавтора дослідження і куратора викопних у Музеї природної історії Duke Lemur Center в Університеті Дьюка Метта Бортса, вони з колегами досліджували шари гірських порід віком близько 30 мільйонів років, відомі як Фьюманська западина. Нам все ще дуже мало відомо про походження африканських екосистем та еволюцію африканських ссавців, таких як слони, примати та гієнодонти. Однак тепер ученим вдалося дізнатися трохи більше.

Ці історичні породи закарбували перехід від теплої епохи еоцену до холоднішої епохи олігоцену. За словами іншого співавтора дослідження, палеонтолога з Університету Мансури та Американського університету в Каїрі Шорука Аль-Ашкара, вони з колегами збиралися завершувати свою експедицію, коли помітили щось цікаве — низку великих зубів, які стирчать із землі. У результаті команді вдалося виявити майже повний череп стародавнього вищого хижака.

Гострі зуби й потужні щелепні м'язи, що збереглися на черепі, свідчать про те, що в нього був дуже сильний укус. Зразок названо на честь давньоєгипетської богині з головою кішки Бастет, яка символізувала захист, задоволення і гарне здоров'я.

Новий вид також дозволив команді переоцінити групу гієнодонтів розміром з лева, яка була вперше виявлена в регіоні понад 120 років тому. Крім того, новий вид також дав змогу команді переоцінити групу гієнодонтів розміром з лева, яку було вперше виявлено у Фаюмі понад 120 років тому. Цей екземпляр належить до нового роду, названого Sekhmetops на честь Сехмет — лев'ячоголової богині гніву і війни в давньоєгипетській міфології.

Автори дослідження зазначають, що Bastetodon і Sekhmetops походять з Африки, а потім поширилися кількома хвилями, в кінцевому підсумку вони опинилися в Азії, Європі, Індії та навіть Північній Америці. Приблизно 18 мільйонів років тому деякі з родичів цих гієнодонтів були одними з найбільших м'ясоїдних ссавців на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, хто був одним із перших справжніх хижаків на Землі.