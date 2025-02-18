Статуе Девы Марии, которая плакала кровью, провели ДНК-тест: что выяснилось (видео)

Исследователи из Италии пытаются разобраться в том, произошло ли чудо на самом деле.

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Эксперты провели ДНК-тест статуе Девы Марии, которая как утверждалось, плакали кровавыми слезами, пишет IFLScience.

Некоторое время назад "мистик" Джизелла Кардия приобрела статую Девы Марии в одном из религиозных мест, которое находится в Меджугорье, Босния. Женщина увезла статую вместе с собой в небольшой городок Тревиньяно-Романо, расположенный недалеко от Рима.

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После того, как Кардия привезла домой статую, она сделала ряд сомнительных заявлений, которые привлекли паломников. Среди заявлений были утверждения о том, что статуя Девы Марии передавала какие-то сообщений, а также плакала кровавыми слезами. Также женщина говорила, что статуя "приумножала еду".

Католическая церковь провела собственное расследование данного случая. В 2024 году епархия Чивита-Кастеллана заявила, что ничего из вышеперечисленного не было "сверхъестественным". Такое заключение было сделано на основе результатов исследования, проведенного церковными чиновниками, психологом, теологов и "сторонних экспертов".

Но расследованием такого "чуда" занималась не только церковь. Прокуроры из Чивитавеккье начали свое расследование против женщины из-за возможного мошенничества после того, как частный детектив заявил, что кровь на статуе была взята у свиньи.

Последующие тесты ДНК показали, что кровь не принадлежит свинье. Также выяснилось, что генетический профиль образцов ДНК соответствует Джизелле Кардия.

Адвокаты женщины настаивают на том, что еще предстоит выяснить, была ли это чистая ДНК или смешанная.

"Если ДНК чистая, то это значит, что кровь действительно принадлежала Кардии. Но если профиль будет смешанный, это значит, что ДНК, которую обнаружили на статуе, просто содержит ДНК Жизеллы, потому как она к ней прикасалась, целовала ее и держала в руках", — говорят адвокаты женщины.

Адвокаты также не исключают возможность чуда.

"Кто может сказать, что знает ДНК Мадонны? Может ли это кто-то подтвердить? У меня нет ответов на эти вопросы", — добавляют адвокаты.

Религиозным артефактам и иконам часто приписывают чудотворную силу. Так, в 2008 году выяснилось, что статуя Девы Марии плакала кровь церковного смотрителя, которому принадлежал артефакт.

Результаты ДНК-теста, проведенного известным судебным генетиком, как ожидается, будут переданы прокурорам 28 февраля.

Напомним, художник с помощью ИИ реконструировал лицо Девы Марии. Мексиканский художник показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса Христа.