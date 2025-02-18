Статуї Діви Марії, яка плакала кров'ю, провели ДНК-тест: що з'ясувалося (відео)

Дослідники з Італії намагаються розібратися в тому, чи сталося диво насправді.

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Експерти провели ДНК-тест статуї Діви Марії, яка, як стверджувалося, плакала кривавими сльозами, пише IFLScience.

Деякий час тому "містик" Джизелла Кардія придбала статую Діви Марії в одному з релігійних місць, що розташоване в Меджугорье, Боснія. Жінка відвезла статую разом із собою в невелике містечко Тревіньяно-Романо, що розташоване недалеко від Риму.

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Після того, як Кардія привезла додому статую, вона зробила низку сумнівних заяв, які привернули увагу паломників. Серед заяв були твердження про те, що статуя Діви Марії передавала якісь повідомлення, а також плакала кривавими сльозами. Також жінка говорила, що статуя "примножувала їжу".

Католицька церква провела власне розслідування цього випадку. У 2024 році єпархія Чивіта-Кастеллана заявила, що нічого з перерахованого вище не було "надприродним". Такий висновок було зроблено на основі результатів дослідження, проведеного церковними чиновниками, психологом, теологами та "сторонніми експертами".

Але розслідуванням такого "дива" займалася не лише церква. Прокурори з Чівітавекк'є розпочали своє розслідування проти жінки через можливе шахрайство після того, як приватний детектив заявив, що кров на статуї було взято у свині.

Подальші тести ДНК показали, що кров не належить свині. Також з'ясувалося, що генетичний профіль зразків ДНК відповідає Джизеллі Кардія.

Адвокати жінки наполягають на тому, що ще належить з'ясувати, чи була це чиста ДНК або змішана.

"Якщо ДНК чиста, то це означає, що кров дійсно належала Кардії. Але якщо профіль буде змішаний, це означає, що ДНК, яку виявили на статуї, просто містить ДНК Жізелли, тому що вона її торкалася, цілувала її й тримала в руках", — кажуть адвокати жінки.

Адвокати також не відкидають можливість дива.

"Хто може сказати, що знає ДНК Мадонни? Чи може це хтось підтвердити? У мене немає відповідей на ці запитання", — додають адвокати.

Релігійним артефактам та іконам часто приписують чудотворну силу. Так, 2008 року з'ясувалося, що статуя Діви Марії плакала кров церковного доглядача, якому належав артефакт.

Результати ДНК-тесту, проведеного відомим судовим генетиком, як очікується, будуть передані прокурорам 28 лютого.

Нагадаємо, художник за допомогою ШІ реконструював обличчя Діви Марії. Мексиканський художник показав, який вигляд мала Діва Марія до народження Ісуса Христа.