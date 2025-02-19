5 животных, которые являются вовсе не тем, чем кажутся: ученые рассказали, что с ними не так (видео)

Исследователи назвали несколько организмов, которые на самом деле являются скоплением множества крошечных особей.

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За миллиарды лет наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо изучены учеными, а другие — не перестают удивлять. В новом исследовании ученые назвали 5 удивительных животных, которые на самом деле являются колониями крошечных существ — эти существа кажутся единым организмом, но на самом деле являются скоплениями множества крошечных особей, работающих сообща, пишет IFLScience.

Любопытно, что многие из этих организмов также невероятно ядовиты. Исследователи наиболее интересных видов животных.

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Португальский кораблик

Португальский кораблик имеет репутацию одной из самых страшных медуз в мир, однако ученые заявляют, что эти животные вовсе не являются медузами. На самом деле это сифонофор — колония миллионов идентичных клонов, известных как зооиды.

Несмотря на то, что зооиды являются отдельными особями, они вовсе не способны выживать сами по себе, а потому им приходится группироваться, чтобы сформировать огромную совокупность. После формирования единого португальского кораблика эти зооиды специализируются таким образом, что каждый из них выполняет определенную функцию, которая помогает колонии процветать. Например, некоторые из них отвечают за плавание, тогда как другие формируют печально известные длинные щупальца организма, которые загружены наполненными ядом нематоцистами.

Коралл

Кораллы могут быть неподвижны, однако на самом деле у них много общего с португальским корабликом. Самое главное, что они тоже являются колониальными животными и состоят из большого количества крошечных существ, называемых полипами.

Каждому отдельному полипу необходимо есть, а потому у него есть свой собственный рот — во многих случаях эти отверстия окружены маленькими щупальцами с нематоцистами, которые используются для паралича и убийства добычи коралла.

Длинноволокнистая "жалящая штуковина"

Португальский кораблик вовсе не уникален в своем рода — на самом деле в океане обитает около 175 видов зооидных скоплений. Возможно, самым впечатляющим является Apolemia uvaria, более известная как длинная "волокнистая жалящая штуковина".

Самый длинный и жалящий вид был замечен у берегов Австралии в 2020 году — его длина составила около 120 метров.

Длинноволокнистая "жалящая штуковина" Фото: iNaturalist

Мшанки

Сообщения о странных, похожих на инопланетян, сгустках были зафиксированы по всей Северной Америке — на короткое время они даже вызвали панику еще в 2024 году. Позже ученые все же выяснили, что шатающиеся, похожие на шары существа оказались безвредными мшанками. Эти образцы, также известные как моховидные животные, состоят из огромного количества зооидов, работающих вместе, с группами колоний, образующих тонкую структуру, известную как заросли.

Мшанки часто выглдят как инопланетные яйца Фото: Shutterstock

Эренна

Этот сифонофор был обнаружен в глубоком океане в 2005 году — исследователи обнаружили, что представители этого вида обитают на глубине от 1600 до 2300 метров. Ученые также обнаружили, что представитель рода Эренна был особенно уникален тем, что был первым морским беспозвоночным, когда-либо обнаруженным, использующим красную флуоресценцию для привлечения добычи.

Синяя и зеленая биолюминесценция обычны в океане, но красный цвет встречается довольно редко, поскольку длинная волна этого цвета света не распространяется далеко в глубине. Поэтому считалось, что большинство животных, живущих глубоко под поверхностью, не способны видеть красный свет, однако открытие этого необычного сифонофора изменило это предположение.

Ранее Фокус писал о том, что на дне канала обнаружены странные оранжевые коконы с "яйцами инопланетян".